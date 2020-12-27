الامارات | "صحة دبي" تزود مراكزها الصحية بثلاجات متطورة لحفظ لقاح "فايزر"

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي" تزود مراكزها الصحية بثلاجات متطورة لحفظ لقاح "فايزر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الصحة في دبي أنها زودت أخيرا مراكزها الصحية، المحددة لتقديم خدمة التطعيم ضد كوفيد-19، باستخدام لقاح "فايزر" بثلاجات متطورة، ليتم حفظه في درجة حرارة أقل من 70 درجة مئوية.

وقد أعدت الهيئة خطة تفصيلية بخطوات وآليات التطعيم، والفئات المستهدفة من المرحلة الأولى التي انطلقت اليوم، وذلك عقب اعتماد اللقاح من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، وتسجيله من قِبَل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات.

وأوضحت الهيئة أن التطعيم اختياري، ويمكن الحصول على لقاح "فايزر- بايونتيك" عبر مواقع التطعيم وفقاً للخطة المُعتمدة ضمن ستةمراكز هي: مركز زعبيل للرعاية الصحية، والمزهر للرعاية الصحية، وند الحمر للرعاية الصحية، والبرشاء للرعاية الصحية، إلى جانب مركزفحص اللياقة الطبية في أبتاون مردف، ومركز مستشفى حتا.

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