الامارات | "صحة دبي": البدء بتطعيم موظفي حكومة دبي بلقاح "فايزر" اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي": البدء بتطعيم موظفي حكومة دبي بلقاح "فايزر" اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت هيئة الصحة في دبي، اليوم، بتطعيم موظفي حكومة دبي في الفئات ذات الأولوية، ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح "فايزر"، وذلك بعد حصر كل هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي الموظفين العاملين لديها، في فئات محددة، بناء على رسالة رسمية وجهت إليها من قبل هيئة الصحة في دبي الأسبوع الماضي.

وطالبت "صحة دبي" في رسالة رسمية وجهتها إلى كل مديري العموم والمديرين التنفيذيين في مؤسسات ودوائر حكومة دبي، بحصر الموظفين العاملين لديها في فئات تضم كبار المواطنين، وكبار السن من المقيمين، أصحاب الأمراض المزمنة، المنتسبين لخط الدفاع الأول، والوظائف الحيوية".

وأكدت الهيئة على ضرورة تزويدها بقوائم تضم أسماء الموظفين في الفئات المحددة، على أن تتضمن اسمه ورقمه الوظيفي، ووظيفته، ورقمبطاقة الهوية الوطنية" لإدراجه في جدول التطعيمات.

وحددت الهيئة عدة شروط يجب مراعاتها خلال تحديد الموظفين الذين سيحصلون على اللقاح، تتضمن ضرورة أن يكون ضمن الفئاتالمحددة، أن لا يكون المرشح للتطعيم من أصحاب الأمراض المناعية، أو سبق إصابته بفيروس كورونا خلال آخر ثلاثة أشهر، أو سبق له أخذالتطعيم ضد كوفيد-19، كذلك أن لا يكون المرشح من الموظفين العاملين عن بعد.

وذكرت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات حكومة دبي وحرصها على توفير أفضل درجات الأمن الصحي لأفراد المجتمع كافة.

وأكدت أن التطعيم الذي سيعطى على جرعتين متباعدتين لا تترتب عليه أية تكلفة مالية، كما أنه ليس إلزامياً.

وكانت هيئة الصحة في دبي قد بدأت الأسبوع الماضي حملة التطعيم باللقاح «فايزر » المضاد لـ«كوفيد-19»، وذلك بالتنسيق مع كل مناللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا.

وأعدت الهيئة خطة تفصيلية بخطوات وآليات التطعيم، والفئات المستهدفة من المرحلة الأولى التي انطلقت أمس، وذلك عقب اعتماد اللقاح من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، وتسجيله من قِبَل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات.

وأكدت "صحة دبي" أن توفير اللقاح يمثل خطوة مهمة في مسار مواجهة جائحة «كوفيد-19»، والحد من انتشارها، لكنها لا تعنيالاستغناء عن اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تشكل الضمانة الأهم في محاصرة الفيروس، وتفادي انتقاله بين أفرادالمجتمع، مشددة على ضرورة استمرار المجتمع في تطبيق التدابير الاحترازية الموصى بها، بما في ذلك استخدام الكمامات، والحفاظ علىالتباعد الاجتماعي، حتى من جانب الحاصلين على التطعيم، وبما يكفل أعلى مستويات السلامة للجميع.

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