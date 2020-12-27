دبي.. إصدار إرشادات التنقل في "نخلة جميرا" ليلة رأس السنة الجديدة

سيف اليزيد - بدأت شركة "نخيل" للتطوير العقاري مجموعة من الإجراءات لإدارة الزيادة المحتملة في الحركة المرورية في "نخلة جميرا" يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر استعداداً لاستقبال العام الميلادي الجديد.

وتعتبر "نخلة جميرا" الوجهة المشهورة في الإمارات للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة حيث تعمل الشركة بشكل وثيق مع شرطة دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات لإعطاء الأولوية للسلامة والراحة ولضمان التدفق السلس والمرن للحركة المرورية.

ونصحت شركة "نخيل" جميع زوار الجزيرة بإتاحة متسع من الوقت لرحلاتهم واستخدام وسائل المواصلات العامة مثل قطار "ذا بالم مونوريل" أو سيارات الأجرة حيث تتوفر خصومات يومية من وإلى "ذي بونيت" التي تضم أكبر نافورة في العالم تم إطلاقها مؤخراً مع سيارات "كريم" لغاية 1 يناير 2021 عبر استخدام الرمز الترويجي: "THEPALMFOUNTAIN" فيما ضاعفت شركة "نخيل" العدد المعتاد للحافلات المخصصة لموسم الأعياد من "نخيل مول" إلى "ذي بوينت" ليلة رأس السنة مع رحلات مجانية من الساعة 7 مساء ولغاية الساعة 3 صباحاً.

وقامت الفنادق ومراكز البيع بالتجزئة والمطاعم بتحديد مواعيد مبكرة لتسليم التموين وتوفير مواقف كافية للمركبات وإبلاغ ضيوفهم بالتخطيط لرحلاتهم مسبقاً حيث سيسمح بخدمات توصيل الأطعمة لغاية الساعة 5 مساءً فقط.

كما سيتم تعليق خدمات المتعاقدين الخارجيين مثل شركات النقل لمدة يوم واحد فقط حيث لن يتم إصدار تصاريح للدخول يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر.

وسيتم إغلاق طرق المشاة على طريق الجذع عند تقاطع رقم 2 /بالقرب من شقق الشورلاين المبنى رقم 5/ والتقاطع رقم 4 /بالقرب من شقق الشورلاين المبنى رقم 10/ ليلة رأس السنة الجديدة وذلك من الساعة 9 مساءً ولغاية الساعة 1 صباحاً في حين ستبقى طرق المشاة بالقرب من المبنى رقم 3 والمبنى رقم 7 مفتوحة وسيتم إدارتها من قبل فريق الأمن.

يشار إلى أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالصحة والسلامة في جميع وجهات شركة "نخيل" بما في ذلك "ذي بونيت" و"نخيل مول" و"بالم ويست بيتش".