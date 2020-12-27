إنطلاق فعاليات المؤتمر العالمي " الأوبئة والأمراض في الحضارة الإسلامية وطرق التعامل معها".

: انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "الأوبئة في الحضارة الإسلامية وطرق التعامل معها " والذي تنظمه المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي بجدة، والمكتب الأقليمي لمنظمة الصحة العالمية وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة يومين من 25 ديسمبر 2020 الي 26 ديسمبر 2020، ويعقد المؤتمر افتراضياً حفاظاً على التباعد الاجتماعي وللحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

يضم المؤتمر كوكبة من المحاضرين المتخصصين في مختلف المجالات من جميع انحاء الوطن العربي ، والذين قد تجمعوا خصيصاً لمناقشة أخر المستجدات المتعلقة بالجائحة.

وقد صرح سعادة ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء المنظمة ممثل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم " إن أزمة جائحة كورونا الحالية قد القت بظلال قاتمة على كوكبنا هذا في شتى النواحي، ولا يمكن الحديث عنها كمشكلة صحية فحسب، بل تحتاج معالجتها الى تضافر جهود كافة أطياف المجتمع لحماية المواطنين والصحة العامة من الأضرار المترتبة على هذا الوباء في كل القطاعات الصحية والطبية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية."

وأكد على أن المنظمة من خلال هذا المؤتمر توفر منصة متميزة تسمح بتبادل الأراء بين كوكبة من العلماء وصناع القرار من المختصين في العالم الاسلامي، كما انه يأتي في توقيت حيوي نأمل من خلاله الاجابة على التساؤلات التي تحيط بهذا الوباء.

كما وجه الشكر لجميع القائمين على المؤتمر وعلى رأسهم معالي الدكتور أحمد محمد الجار الله رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وتمنى ان يخرج هذا المؤتمر الهام بتوصيات وحلول لكل المشاكل التي نواجهها حول جائحة كورورنا.

ولقد نقل سعادة ميرزا الصايغ تحيات وشكر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، راعي جائزة حمدان الطبية إلى دولة الكويت اميراً وشعباً على دعمهم للمنظمة منذ انشائها ومشيداً بدوراعضاء مجلس امناء المنظمة في النهوض بأنشطة المنظمة ودورها الفاعل في كل ما يتعلق بالعلوم الطبية من منظورها الاسلامي وتمنى لمعالي الدكتور احمد الجار الله التوفيق في نجاح المؤتمر واضاف سعادته على حرص سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على دعم كافة انشطة المنظمة مادياً ومعنوياً.

والجدير بالذكر أن سعادة ميرزا الصايغ وسعادة الدكتور احمد الهاشمي أعضاء بمجلس امناء المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية منذ عام 2016.

وقد تضمنت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر ثلاث جلسات علمية ناقشت العديد من الموضوعات المتعلقة بجائحة كوفيد-19 مثل: كوفيد-19 الى أين؟، نظرة عامة حول جائحة كورونا، جائحة المقاصد الشرعية في احكام الأمراض الوبائية كوفيد-19، ماذكرهه علماء المسلمين حول الأوبئة، آثار جائحة كورونا على الأسرة والمجتمع ، علم الأوبئة في الحضارة الإسلامية وأثره في مكافحة جائحة كورونا.