قرقاش: يحق لنا أن نفخر بالإمارات ونتباهى بريادتها

سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن فخر الاماراتيين ببلدهم، بقيمه وجماله ومنجزاته، يلفت نظر الآخرين. وهذا الاعتزاز مكنونه شعور عميق بالانتماء، وروح الانتساب إلى بيت متوحد ناجح.

وقال معالي الوزير في تغريدة، اليوم، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر":"فخر الاماراتيين ببلدهم، بقيمه وجماله ومنجزاته، يلفت نظر الآخرين. وهذا في الحقيقة اعتزاز مكنونه شعور عميق بالإنتماء، وروح الانتساب إلى بيت متوحد ناجح، وإلى شعور الأسرة الواحدة تقودها قيادة ناجحة وطموحة.. يحق لنا أن نفخر بالإمارات وأن نتباهى بريادتها".