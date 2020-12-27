المسعود للسيارات تطلق حملتها الترويجية "انطلق بسيارتك من رينو مع أفضل عرض لهذا العام"

- أعلنت "المسعود للسيارات"، الوكيل الحصري لسيارات "رينو" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن إطلاق حملتها الترويجية بعنوان "انطلق بسيارتك من رينو مع أفضل عرض لهذا العام". ويشمل العرض الترويجي الذي يستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، كافة طرازات "رينو" بما فيها "داستر" و"كابتشر" و"ميجان" "وميجان آر. أس"، حيث يأتي مع خصومات تصل حتى 30% ودفعات شهرية تبدأ من 525 درهم شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وتأتي هذه العروض الحصرية في إطار جهود الشركة ومساعيها المستمرة نحو تعزيز مكانة العلامة التجارية "رينو" في سوق أبوظبي، وذلك من خلال اعتمادها لاستراتيجية تسويق قوية تركز على عملاء التجزئة والشركات.

وقال كايل جيلام، مدير المبيعات والتسويق في شركة المسعود للسيارات: "تعكس هذه الحملة الترويجية مساعينا الدؤوبة في سبيل تقديم عروض وخدمات حصرية ذات القيمة المضافة لعملائنا بما يحقق سعادتهم ويوفر لهم تجربة شراء استثنائية، حيث تأتي عروضنا على سيارات "رينو" تزامناً مع الاهتمام الكبير الذي يوليه العملاء في أبوظبي لهذه العلامة التجارية الفرنسية المبتكرة."

كما أكد جيلام على مواصلة الشركة التزامها بتعزيز حضور سيارات "رينو" ضمن السوق المحلي، وذلك من خلال الترويج لطرازاتها وخدماتها المبتكرة، فضلاً عن الارتقاء بتجارب العملاء وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.

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