مفاجآت مهرجان دبي للتسوق تعلن عن الصفقات اليومية على العلامات التجارية المفضلة ( الأحد 27.12.20)

عادت مفاجآت مهرجان دبي للتسوق مرةً أخرى لتقدم لسكان دبي وزوارها فرصة الاستفادة من صفقات التجزئة الرائعة في مختلف أنحاء المدينة خلال الدورة الحالية من المهرجان.

وسيتم الإعلان عن صفقة واحدة يومياً في إحدى وجهات التجزئة صالحة لمدة 24 ساعة فقط أو حتى نفاد الكمية، وذلك بدءاً من 27 ديسمبر وحتى 27 يناير. وسيتم الإعلان عن كل صفقة قبل يوم واحد من توافرها، لذا يتوجب على المتسوقين متابعة @DSFSocial على الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان لتحقيق أقصى استفادة من العروض المتاحة.

وسيتمكن مستخدمو سناب شات في المدينة من تجربة عدسة سناب جديدة ذات طابع فريد كل أسبوع، وهو ما يضمن تحديثاً مستمراً للمحتوى الاجتماعي الخاص بهم. ويتوجب على المستخدمين مسح كود سناب الذي سيتم عرضه على جميع حقائب التسوق الخاصة بالمهرجان لاستكشاف العدسة.

الصفقة

الأحد 27 ديسمبر (يحظر الإعلان عن الصفقة قبل الساعة 10 صباحاً من يوم السبت 26 ديسمبر)

تبدأ تجربة مهرجان دبي للتسوق مع متجر الملابس والإكسسوارات الكندي أردين في برجمان، حيث يمكن للزوار الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الإكسسوارات والملابس الرياضية والأحذية ومنتجات التجميل وغيرها الكثير، وكل ذلك بأسعار أقل من 59 درهماً.