مجسم "جمل" بطول 3 أمتار من كَرَب النخيل يستقبل زوار منطقة الظفرة



مدينة زايد – منطقة الظفرة

تحرص المرافق السياحية في منطقة الظفرة على عكس البيئة المحيطة في أجواءها، وتعريف الزوار والسياح بها، حيث عمد أحد الفنادق في مدينة زايد إلى وضع مجسم "جمل" مصنوع من كًرَب نخيل التمر أمام مدخل الفندق، وكأن هذا المجسم يستقبل الزوار ويرحب بهم، وفي ذات الوقت يروي لهم أبرز ما يميز منطقة الظفرة من تواجدٍ للإبل الأصيلة والأنواع الفاخرة من النخيل.

وقال فايز أحمد السعدي المدير التنفيذي لفندق ويسترن التابع لـ المارينا القابضة، إن منطقة الظفرة تمتاز بطبيعة خلابة تروي حكايات عن أجمل شتاء في العالم "شتاء دولة الإمارات"، فضلاً عن ما تضمه مدن منطقة الظفرة من مقومات سياحية فريدة بسبب موقعها المميز الذي يتوسط شواطئ الخليج العربي وصحراء الربع الخالي,

وأضاف الفايز أن إدارة الفندق تسعى إلى متابعة الأحداث التي تقام في منطقة الظفرة بشكل عام، وخصوصاً في مدينة زايد "بوابة صحراء الربع الخالي"، والتي تشهد توافد كبير من السياح الأجانب وأبناء دول الخليج العربي، حيث تشهد المنطقة العديد من الفعاليات وفي مقدمتها مهرجان الظفرة الذي يحتضن مزاينات الإبل والعديد من المسابقات التراثية المميزة.

وبين السعدي أن إدارة الفندق تحرص على تقديم كل ما يجلب الراحة لزوار المنطقة ويجعلهم يتذكرون رحلاتهم وإجازاتهم في منطقة الظفرة من خلال دمجهم بكل ما يجري في المنطقة من فعاليات، ففي وقت مزاينات الإبل نكثف صور الإبل، وفي وقت الرطب نستقبل الزوار بالرطب والقعوة وكذلك التمور وغيرها، وسط إجراءات احترازية ووقائية تضمن سلامة الجميع.

وأكد السعدي أن إدارة فندق ويسترن تسعى جاهدة إلى الترويج لمنطقة الظفرة بشكل عام ومدينة زايد بشكل خاص، وتقوم بشكل دائم بتعريف نزلاء الفندق بالفعاليات التي تشهدها المنطقة، وتدعوا كافة الجهات المنظمة لهذه الفعاليات لوضع مواد دعاية للزوار في بهو الفندق.