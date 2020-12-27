الإبل الإماراتية تحلق منفردة بجميع نتائج شوط الظفرة 6

سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

واصلت الإبل الإماراتية اكتساحها وتقدمها في نتائج أشواط مهرجان الظفرة رغم المنافسة الخليجية القوية التي فرضت نفسها خلال منافسات اليوم الأخير لأشواط المحليات، وذلك من خلال إحراز جميع النتائج الفائزة وعددها 5 مراكز في شوط الظفرة 6 بينما شهد شوط المهجنات الأصايل منافسة سعودية كويتية للإبل الإماراتية على المراكز العشرة الفائزة في هذا الشوط حيث أحرزت الإبل السعودية المركز السادس وأحرزت الإبل الكويتية المركز التاسع فيما حققت الإبل الإماراتية باقي المراكز الفائزة من الأول حتى الخامس، وكذلك المركز السابع والثامن والعاشر.

وحضر إعلان نتائج عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية، وعدد من كبار ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج، في المنصة الرئيسية لمزاينة الإبل في مدينة زايد بمنطقة الظفرة. وبلغت جوائز اليوم الأخير من منافسات المحليات التي أعلنت عنها لجنة التحكيم مساء أمس أكثر من 750 ألف درهم للفائزين في المراكز 15 خلال شوطي اليوم الأخير منهم 430 ألف درهم لـ 5 فائزين في شوط الجمل الظفرة 6 وبلغ جوائز شوط المهجنات الأصايل للفائزين لـ10 الأوئل 320 ألف درهم

عيسى المزروعي والحضور خلال الفعاليات (من المصدر)

أسفرت نتائج شوط الظفرة (6) عن فوز منقية «علي سالم عبيد هياي المنصوري» في المركز الأول بينما جاءت في المركز الثاني منقية «عمر عوض عبدالله قاسم العامري»، وحلت في المركز الثالث منقية «معالي علي سالم بن ونيس الكعبي»، وكان المركز الرابع منقية «محمد سالم محمد المنصوري»، في حين جاءت في المركز الخامس منقية «هادي علي حميد المهري».

وطبقا لنتائج لجنة التحكيم يحصل الفائز بالمركز الأول على 150 ألف درهم بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 100 ألف درهم والمركز الثالث على 80 ألف درهم والمركز الرابع على 60 ألف درهم المركز الخامس على 40 ألف درهم.

وأسفرت نتائج شوط المهجنات الأصايل (ثنايا وحول) – محليات وهو الشوط الإضافي الجديد الذي أعلنت عنه اللجنة المنظمة خلال الدورة الحالية عن فوز «عسيلة» لمالكها الفندي خميس الفندي غانم المزروعي بالمركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني «قمة» لمالكها الدوده سويد مبارك العامري، وحلت في المركز الثالث «النايفة» لمالكها سالم حمد علي مسلم هميله المزروعي، وكان المركز الرابع من نصيب «الزاهية» لمالكها سالم حمد علي مسلم هميله المزروعي، في حين جاءت في المركز الخامس «مرهبة» لمالكها سهيل حمد سالم عنوده العامري وفي المركز السادس «الشامخة» لفرج عايض القحطاني وفي المركز السابع «هماليل» لسعيد عبدالله محمد كردوس العامري وفي المركز الثامن «سمحة» لإبراهيم مبارك ضحي المنصوري وفي المركز التاسع «متعبة» لفلاح جلوي سبعان العجمي وفي المركز العاشر «النايلة» لعبدالله مبارك حمود المنصوري.

ويحصل الفائز بالمركز الأول على 100 ألف درهم والمركز الثاني على 60 ألف درهم والمركز الثالث على 40 ألف درهم والمركز الرابع 30 ألف درهم والمركز الخامس 20 ألف درهم والسادس 18 ألف درهم والسابع 16 ألف درهم والثامن 14 ألف درهم والتاسع 12 ألف درهم والعاشر 10 آلاف درهم.

إشادة خليجية

أشاد عدد من المشاركين في مزاينة الإبل المقامة ضمن فعاليات مهرجان الظفرة في نسختها 14 بجهود اللجنة المنظمة للمهرجان في نسخته الحالية التي انطلقت وسط ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا مؤكدين أن الجهود المبذولة تكشف مدى الحرص على إنجاح المهرجان الذي أصبح علامة متميزة لدى ملاك الإبل.

ويرى صالح القحطاني مشارك سعودي أنه سعيد بتواجده في مهرجان الظفرة الذي يحرص على متابعته والمشاركة فيه كل عام ولم يكن يتوقع أن يقام بهذا المستوى في العام الحالي، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، وأنه فوجئ بتنظيم جيد ومستوى رائع من العمل يعكس مدى الجهود المبذولة من اللجنة المنظمة لإنجاح المهرجان.

من المنافسات

ويعتبر ناصر عبدالله مسارك من سلطنة عمان أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حرصت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة على الالتزام بها ساهمت بشكل كبير في توفير أجواء من الأمن والآمان لجميع المشاركين مما كان له أثر كبير في إنجاح المهرجان الذي شهد منافسة قوية ورغم خسارته إلا أنه يرى المشاركة في المهرجان في حد ذاته مكسب لجميع ملاك الإبل.

يستعد أكثر من 100 مشارك في مسابقة الشوط المفتوح للرماية، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان الظفرة في دورته 14 بالتعاون مع نادي الظفرة للرماية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة لبدء التصفيات النهائية التي ستنطلق الأسبوع القادم تمهيداً لإعلان الفائزين العشرة في هذا الشوط للتتويج.

وشهدت التصفيات المبدئية قوة وندية وإثارة خلال الشوط المفتوح التي يسمح فيها لجميع الجنسيات (مواطنين ومقيمين وزوار) ممن تزيد أعمارهم عن 16 سنة فما فوق (ذكور)المشاركة في الشوط المفتوح، ويستخدم فيها بندقية ساكو عيار 223 وضعية الرقود، ضمن مدة زمنية لا تتجاوز 15 دقيقة، ومسافة الرماية 200 متر في جميع مراحل التصفيات.

وأسفرت النتائج حتى الآن عن تقدم كل من يوسف بن سالم الشعشعي بعلامة 104.5 في المركز الأول وجاء ناصر سعيد المنصوري في المركز الثاني ب 103.1 وفي المركز الثالث سعيد محمد الدرعي واحرز 102.8 وفي المركز الرابع محمد صالح المنهالي بـ102.5 وفي المركز الخامس محمد علي سعيد الحمر بـ 102.1 وفي المركز السادس حمدان ناصر المحرمي بـ 102.1 وفي المركز السابع سعيد محمد سويد المنصوري.

يذكر أن نظام المنافسة في الشوط المفتوح تتم من خلال دورين (تمهيدي – نهائي)، ويخصص لكل رامٍ في كل دورةٍ 5 طلقات لضبط الهدف و10 طلقات للمسابقة، ويسمح للرامي في المسابقة بعدة محاولات لإعادة رمايته، وتعتمد له أعلى نتيجة حصل عليها في المحاولات وتكون تكلفة المحاولات على الرامي.