«زراعة أبوظبي»: خطة لمكافحة «دودة الحشد الخريفية»

سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكدت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية، وضع خطة متكاملة لمكافحة دودة الحشد الخريفية، ومنها استخدام المبيدات، وأشارت إلى وجود تعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، باعتبارها آفة عابرة غازية وتم رصدها في عام 2019، ونصحت خلال ورشة نظمتها للمزارعين عن بُعد، بزراعة البقوليات، ومنها الفاصوليا والفول لاحتوائها على مواد طاردة للحشرة، وتحد من تأثير الآفة على محصول الذرة، وبقية المحاصيل.

كما أن محصول الذرة كفيل بحماية بقية المحاصيل باعتباره محصولاً مرافقاً، إذ تفضل الحشرة محصول الذرة وهو يعد عامل حماية في الحقل، وتتركز الحشرة في محصول الذرة دون بقية المحاصيل المرافقة بما يسهل مكافحتها والقضاء عليها باستخدام المبيدات. وحذرت من أن الحشرة قد تصيب كافة المسطحات الخضراء والغابات والمحاصيل الزراعية، وهناك خطة وطنية لمكافحة الآفة، وتتلخص أعراض الإصابة بدودة الحشد على نبات الذرة، في وجود قرض على الأوراق أو على الثمار أو كليهما.

ونظراً لكون محصول الذرة من العوائل المفضلة للآفة، دعت الهيئة المزارعين لتقنين الزراعة خلال العروات القادمة بمحصول الذرة واستخدامها كمحاصيل مرافقة مع المحاصيل الأخرى.

وحذرت الهيئة من تفشي دودة الحشد الخريفية في المزارع، إذ تبين تضرر كافة محصول الذرة بالإمارة، وضرورة احتواء الآفة في مراحلها الأولى، خاصة أنها تستطيع الطيران لأكثر من 100 كيلو وتضع خلال دورة حياتها نحو 2000 بيضة، وتعتبر هذه الآفة دخيلة، حيث إنها من الآفات الغازية.

وأشارت إلى أنه بعد اكتشاف وجود الآفة في العام الماضي، تم وضع خطة احتواء من قبل الهيئة باعتبارها المسؤولة عن الأمن الحيوي من خلال برنامج مكافحة عاجل ومسح ورصد، وتم إجراء مسح شامل لجميع المزارع بإمارة أبوظبي، وتبين أن الإصابة محصورة في نبات الذرة، وهو المحصول المفضل للآفة، وتتم مكافحتها باستخدام مجموعة من المبيدات، والمسوحات تتم من خلال 150 مرشداً زراعياً يكثفون زياراتهم للمزارع وتدريب العمال على كيفية التعرف على الآفة، وبرنامج مراقبة باستخدام المصائد الفرمونية موزعة على 600 مزرعة بالإمارة، لرصد الآفة خلال السنة.

ونصحت المزارعين بزراعة البقوليات مع المحاصيل، إذ إن البقوليات تعد طاردة للآفة، واتباع برنامج وقائي لمكافحة الآفة.

وسائل رصد الآفة

أوضحت الهيئة أن عملية الرصد والمراقبة للآفة بالطرق التالية «المراقبة الدورية للنباتات المزروعة، واستخدام المصائد الفرمونية الجنسية الجاذبة للآفة ويمكن استخدام المصائد الفرمونية كإحدى وسائل المكافحة عن طريق الصيد الجماعي للآفة».

ودعت إلى تطبيق التدابير الوقائية والعمليات الزراعية.

الطرق العلاجية

استعمال ممرضات الحشرات، واستخدام المبيدات الزراعية، مع مراعاة تجنب استخدام خليط من المبيدات الزراعية لتفادي مخاطر تطوير مقاومة الحشرة للمبيدات، وتغيير المبيدات المستخدمة باستمرار لتفادي مخاطر تطوير مقاومة الحشرة للمبيدات، والحرص على استخدام المبيدات العضوية في مزارع الزراعة العضوية، والالتزام بشروط السلامة العامة في تطبيق المبيدات.