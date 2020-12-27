فتح باب التسجيل في مسابقة القرآن الكريم المحلية بدبي

سيف اليزيد - دبي (وام) أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، فتح باب التسجيل في مسابقة القرآن الكريم المحلية «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» في دورتها الـ 15 لعام 2021، مشيرة إلى بدء عملية قبول الترشيحات من يوم الأحد الموافق 17 يناير المقبل. وأكدت حمدة أحمد المهيري، مديرة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، أن المسابقات القرآنية تعد منبراً للتنافس، وهي من صور العناية بكتاب الله تعالى، وتسهم في نشر علومه، منوهة إلى أن مسابقة القرآن الكريم المحلية ساهمت في غرس حب القرآن الكريم في نفوس أبناء وبنات الوطن.

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