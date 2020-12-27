«الشارقة للضمان الاجتماعي» يناقش ملفات المتقاعدين

سيف اليزيد - الشارقة (وام)

ناقش مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي خلال اجتماعه الدوري، الذي عقد أمس الأول عن بعد، الأعمال التي نفذها الصندوق خلال العام 2020 بجانب اطلاعه على التقارير التي تم تقديمها، والوقوف على سير العمل وخطط المرحلة القادمة من العام المقبل 2021، كما تم الاطلاع على الدراسات الحالية لتحقيق البعد المالي والاستدامة المنشودة للصندوق.

ترأس الاجتماع عبد الله سالم الطريفي رئيس مجلس الإدارة، بحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء الدكتور عبد الله جمعة المطوع، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، وسعيد غانم مطر السويدي وعبدالله حسن عبدالله النومان ومحمد خليفة الحضري، ومحمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.

وأثنى عبد الله سالم الطريفي على ما تم إنجازه من جانب الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ولجان الصندوق في مختلف الخطط و المهام، وعكس جهود الصندوق لتحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها بما يعزز ترجمة الدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، لتمكين الصندوق من مواصلة أعماله.

وأشار الطريفي إلى النجاح الذي حققه الصندوق في عام 2020م، من خلال التقارير والأعمال التي نفذت طوال العام متجاوزاً الصندوق تداعيات الجائحة، من خلال تقديم خدماته بعطاء كبير وأداء متفان وخدمة متواصلة، إلى جانب إسهامات عمل الصندوق ومتابعته لكافة مشتركيه.

وأكد الطريفي أن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يضطلع بمسؤولية محورية وأساسية في ترجمة طموحات صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن وأفراد أسرته والأجيال القادمة في إمارة الشارقة.

واستعرض الاجتماع الفئات المشمولة بمظلة الرعاية للصندوق وأوجه الدعم المقدم لها، كما تم تناول تقارير الأعمال بالصندوق ونجاحه وفق منظومة أعماله على توفير الراحة والطمأنينة والعيش الكريم لموظفي إمارة الشارقة والمتقاعدين وأسرهم ممن هم مشمولون بمظلة الصندوق وفق قانونه.. إلى جانب بحث الوضع المالي للصندوق وأوجه الاستثمارات وكذلك مناقشة ملفات المتقاعدين بصورة متكاملة وعصرية ومستدامة، بما يحقق النفع المنشود على مستفيدي الصندوق.