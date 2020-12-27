الامارات | عصا ذكية للمكفوفين

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شكرا لقرائتكم خبر عن عصا ذكية للمكفوفين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت أربع طالبات مواطنات عصا ذكية للمكفوفين، ترصد العوائق والتحذير منها بالصوت والاهتزاز، وتحدد الاتجاه، وتحفظ المواقع التي تتكرر زيارتها، بالإضافة إلى خاصية التواصل مع ذوي المكفوف في حال وقوع حادث أو طوارئ، عن طريق إرسال رسالة نصية للأرقام المسجلة في ذاكرة العصا.
وتقول الطالبات: حمدة محمد، وشروق خليفة، وفاطمة محمد، وعزة سعيد، صاحبات الابتكار، إن «العصا تعمل من دون إنترنت من خلال (sm) كارد، ولا تتأثر بالمياه أو بالتغيرات الجوية».
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