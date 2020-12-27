الامارات | «صحة دبي» تبدأ تطعيم «ذوي الأولوية» من موظفي الحكومة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تبدأ تطعيم «ذوي الأولوية» من موظفي الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ هيئة الصحة في دبي، اليوم، تطعيم موظفي حكومة دبي في الفئات ذات الأولوية، ضد فيروس «كورونا» باستخدام لقاح «فايزر»، وذلك بعد حصر هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي الموظفين العاملين لديها، في فئات تضم كبار المواطنين والمقيمين، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمنتسبين لخط الدفاع الأول، والوظائف الحيوية، بناء على رسالة تلقتها من الهيئة، الأسبوع الماضي.

وذكرت الهيئة أن التطعيم، الذي سيُعطى على جرعتين متباعدتين، لا تترتب عليه أي كلفة مالية، كما أنه ليس إلزامياً. وكانت حملة التطعيم باللقاح «فايزر» المضاد لـ«كوفيد-19» قد بدأت، الأسبوع الماضي، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، عقب اعتماد اللقاح من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، وتسجيله من وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات.

وأكدت أن توفير اللقاح خطوة مهمة في مسار مواجهة «كوفيد-19»، والحد من انتشاره، لكنها لا تعني الاستغناء عن اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، إذ تشكل الضمانة الأهم لمحاصرة الفيروس، وتفادي انتقاله بين أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة استمرار المجتمع في تطبيق التدابير الاحترازية الموصى بها، بما في ذلك استخدام الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حتى من جانب الحاصلين على التطعيم، بما يكفل أعلى مستويات السلامة للجميع.

الحصول على اللقاح لا يعني الاستغناء عن اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

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