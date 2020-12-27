- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 1227 إصابة جديدة بـ«كورونا».. و1542 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 157 ألفاً و461 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.
وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1227 إصابة جديدة بالفيروس.
وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 200 ألف و892 حالة.
وأعلنت الوزارة عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة، ليبلغ عدد الوفيات المسجلة في الدولة 655 حالة.
كما أعلنت عن شفاء 1542 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 177 ألفاً و407 حالات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 1227 إصابة جديدة بـ«كورونا».. و1542 حالة شفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.