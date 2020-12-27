الامارات | 1227 إصابة جديدة بـ«كورونا».. و1542 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 1227 إصابة جديدة بـ«كورونا».. و1542 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 157 ألفاً و461 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1227 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 200 ألف و892 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة، ليبلغ عدد الوفيات المسجلة في الدولة 655 حالة.

كما أعلنت عن شفاء 1542 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 177 ألفاً و407 حالات.

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