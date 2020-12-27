الامارات | 100 دورية لتأمين انطلاقة رأس السنة في رأس الخيمة

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شكرا لقرائتكم خبر عن 100 دورية لتأمين انطلاقة رأس السنة في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير عام العمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة، رئيس الفريق الدائم لتأمين الفعاليات برأس الخيمة، العميد عبدالله علي منخس، تخصيص 100 دورية مرورية وأمنية، لتأمين وتغطية انطلاقة رأس السنة 2021، للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية في شوارع الإمارة الداخلية والخارجية، والعمل على منع أي ممارسات من شأنها أن تعكر صفو هذه المناسبة.
وحذر من الاستهانة بالإجراءات والبروتوكول الخاص بالتباعد الجسدي والتجمعات، خلال ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، مشيرا إلى عدم ارتداء الكمامات، وعدم التقيد بالتباعد، وغيرهما من إجراءات الصحة والسلامة التي حددته الجهات الصحية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وقال إن ظروف جائحة «كوفيد-19» فرضت التعامل مع احتفالات رأس السنة بأسلوب جديد، إذ سيكون هناك إغلاق لبعض الطرق الحيوية، ستحدد لاحقاً. كما ستتم الإشارة إلى الطرق البديلة، إذ تسعى شرطة رأس الخيمة من خلالها لحفظ صحة وسلامة وأمن كل أفراد المجتمع.
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