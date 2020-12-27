الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مواقف

اقترح قراء، لحل مشكلة قلة المواقف بمنطقة القنصليات في دبي، الواقعة في شارع خالد بن الوليد، عمل مبنى مواقف متعدد الطوابق في الساحة المجاورة للقنصليات، التي تعد مساحتها صغيرة جداً، مقابل أعداد المركبات التي يبحث أصحابها عن مواقف فيها من دون فائدة.

دراجات

اشتكى مرتادون لكورنيش بحيرة خالد، كثرة مستخدمي الدراجات الهوائية التي يقودها أطفال ومراهقون وكبار في السن، ويزدحم بهم الكورنيش، ما يتسبب في التضييق على بقية المشاة، خصوصاً من ممارسي رياضة المشي.

تشييد

اقترح قراء على الجهات المسؤولة إصدار معايير عمل خاصة لشركات التشييد والبناء ضمن المناطق السكنية، لتقليل مستويات الضوضاء، فضلاً عن كميات الغبار والأتربة التي تصدر من هذه المواقع، لافتين إلى أن آليات العمل تحتاج إلى التطوير والتنظيم.

طرق

طالب سكان مدينة محمد بن زايد بإمارة الفجيرة، بسرعة إنجاز الطرق الداخلية، نظراً إلى ضيق الشوارع، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى مخالفة قواعد الطريق للوصول إلى منازلهم.

احتيال

تلقى مقيم مكالمة هاتفية من شخص مجهول، أبلغه فيها أنه موظف من مصرف إسلامي، وطلب بياناته الشخصية لتحديث حسابه المصرفي، إلا أنه رفض وهدده بإبلاغ الشرطة، الأمر الذي دفع المتصل إلى غلق هاتفه سريعاً.

غش

فوجئ مستهلكون بقيام بقالات بإعادة فصل المنتجات التي تصلهم من الموزعين على شكل عروض خاصة تباع بأسعار مخفضة، ثم تقوم ببيعها لهم بالأسعار العادية، على الرغم من وجود بيانات العرض مطبوعة على المنتج، الأمر الذي اعتبروه غشاً يستدعي المحاسبة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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