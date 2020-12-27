الامارات | 40 % ارتفاعاً في معاملات «طرق دبي» الرقمية

شكرا لقرائتكم خبر عن 40 % ارتفاعاً في معاملات «طرق دبي» الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، في دبي، عن تحقيق ارتفاع في إنجاز المعاملات الرقمية بأعمال مؤسسات وقطاعات الهيئة، بلغ أكثر من 40%، خلال العام الجاري، وذلك في إطار تطبيقها برامج المرونة المؤسسية التي وضعتها الهيئة مسبقاً، التي أسهمت بدورها في تطوير قدرة الهيئة على التنبؤ والتوقع والتكيف مع مختلف الظروف.

وكانت الهيئة، التي أعلنت عن تلك النسبة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، قد أكدت أن نجاحها منذ تأسيسها في تطبيق أسلوب الإدارة الحديثة، وبرامج المرونة المؤسسية، أسهم في تمكنها من استمرارية الأعمال في حالات الطوارئ، وكان أبرزها استمرار الهيئة في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية، وتقديم خدماتها للمتعاملين خلال جائحة «كوفيد-19»، عبر مواصلة تقديم خدماتها من خلال القنوات الإلكترونية والتطبيقات الذكية بصورتها الاعتيادية، وبمستويات عالية من الجودة ودون توقف، وكذلك تمكنها من الاستمرار في تنفيذ مشروعاتها العملاقة، مثل مسار مترو دبي 2020.

وأسست الهيئة «مكتب التحول للمرونة المؤسسية»، ليسهم في تطوير قدرتها على التنبؤ، والتكيف مع مختلف الظروف، ورفع الكفاءة والفاعلية التشغيلية في عمل الهيئة، لضمان سرعة الاستجابة للمتطلبات، وتحويل التحديات التي تنشأ نتيجة التغير المستمر في الساحتين المحلية والعالمية إلى فرص.

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