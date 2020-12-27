الامارات | الروبوت الطائر

شكرا لقرائتكم خبر عن الروبوت الطائر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر الضابط، سيف محمد الصباغ، وهو طالب مبتعث في هندسة الاتصالات، مشروع الروبوت الطائر، وهو عبارة عن طائرة من دون طيار ذاتية القيادة، تعمل مرشداً ودليلاً سياحياً قادراً على التحديث تلقائياً، بوساطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، بجميع لغات العالم.

وتبنى الصباغ أهدافاً واضحة حددها لنفسه أثناء العمل على مشروعه، هي: تحقيق السبق في هذا المجال لدولة الإمارات، وإرشاد زوار «إكسبو» العام المقبل، وتفعيل خواص الذكاء الاصطناعي لتحقيق مهام متنوعة ومتميزة.

ومن خلال الرصد والمقارنة، فإن الروبوت الطائر يحمل أول نظام من نوعه مرشداً آلياً طائراً، ويعتمد على حساسات دقيقة أثناء تنفيذ عملية الإرشاد، سواء في أماكن داخلية أو خارجية.

ويعد الصباغ أحد نجوم شرطة دبي، الذين تعمل على تأهيلهم وصقل مواهبهم ومهاراتهم، من خلال ابتعاثهم إلى أرقى وأفضل الجامعات في الخارج، وذلك في إطار استراتيجيتها الشاملة لتخريج كوادر مبدعة.

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