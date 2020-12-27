- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الروبوت الطائر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر الضابط، سيف محمد الصباغ، وهو طالب مبتعث في هندسة الاتصالات، مشروع الروبوت الطائر، وهو عبارة عن طائرة من دون طيار ذاتية القيادة، تعمل مرشداً ودليلاً سياحياً قادراً على التحديث تلقائياً، بوساطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، بجميع لغات العالم.
وتبنى الصباغ أهدافاً واضحة حددها لنفسه أثناء العمل على مشروعه، هي: تحقيق السبق في هذا المجال لدولة الإمارات، وإرشاد زوار «إكسبو» العام المقبل، وتفعيل خواص الذكاء الاصطناعي لتحقيق مهام متنوعة ومتميزة.
ومن خلال الرصد والمقارنة، فإن الروبوت الطائر يحمل أول نظام من نوعه مرشداً آلياً طائراً، ويعتمد على حساسات دقيقة أثناء تنفيذ عملية الإرشاد، سواء في أماكن داخلية أو خارجية.
ويعد الصباغ أحد نجوم شرطة دبي، الذين تعمل على تأهيلهم وصقل مواهبهم ومهاراتهم، من خلال ابتعاثهم إلى أرقى وأفضل الجامعات في الخارج، وذلك في إطار استراتيجيتها الشاملة لتخريج كوادر مبدعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الروبوت الطائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.