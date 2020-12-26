محمد بن راشد يتسلم رسالة موجهة لرئيس الدولة من خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في الاجتماع الـ41 لدول التعاون

سيف اليزيد - تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" رسالة موجهة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة تضمنت تحيات جلالته إلى سموه ودعوة رسمية لحضور ومشاركة سموه في الاجتماع الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيلتئم في العاصمة الرياض في الخامس من يناير المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي ظهر اليوم معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل دفع عجلة التعاون والتنسيق والتضامن بين دول وشعوب المجلس وصولا إلى تحقيق التكامل الشامل على مختلف الصعد لاسيما الاقتصاد والأمن والدفاع وغيرها من المجالات التي تعود بالخير والاستقرار والسعادة على الشعوب والدول الأعضاء.

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حرص دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على توطيد روابط الأخوة والتسامح بين شعوب دول المجلس وترسيخ العلاقات الأخوية التي لا تنفصم عراها مهما اعتراها من شوائب أو مطبات مصيرها الزوال.

ومن المتوقع التركيز في قمة الزعماء المقبلة على الخطوات الواجب إتباعها من أجل تجاوز تبعات وآثار جائحة كورونا السلبية على الاقتصادات العربية الخليجية وإنعاش هذه الاقتصادات وصولا إلى تعافيها بالكامل.

كما تطرق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأمين عام مجلس التعاون إلى منتدى الإعلام العربي الـ 21 الذي عقد افتراضيا حيث أشاد الدكتور الحجرف باهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذا الحدث السنوي الذي يعكس رؤية سموه لأهمية الإعلام ودوره في مسيرة البناء والنهضة والدفاع عن القضايا الوطنية والإنسانية المحقة.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.