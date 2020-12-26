‎المصممة العالمية مها السباعي تطلق مجموعتها "أثر "



‎طرحت مصممة المجوهرات العالمية "مها السباعي" مجموعتها الجديدة ( أثر )، خلال مشاركتها في مهرجان دبي للتسوق ضمن مجموعة دبي للذهب والمجوهرات.

‎وعبرت "السباعي" عن سعادتها بالانطباع الذي تركته المجموعة الجديدة لدى المشاركين والمتسوقين في المهرجان، مؤكدة أن الإقبال كان رائعاً للغاية.

‎وأشارت في تصريحات خاصة إلى أن هذه المشاركة هي الأولى لها في مهرجان دبي للتسوق عن طريق مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، ووجهت الشكر للقائمين على المهرجان ولجميع المتسوقين.

‎وأضافت: "طرحت في المهرجان مجموعة جديدة لموسم الهدايا بأسعار مشجعة ، وخلال الفترة الماضية طرحت حكاية الياسمين، المرحلة الثانية من الياسمينة الدمشقية التي أطلقناها قبل ثلاث سنوات ، ولاقت إقبالاً كبيراً، وأنا سعيدة جداً بالنتائج".

‎وتابعت: "أشكر مشرفي المهرجان و مجموعة دبي للذهب و المجوهرات و القائمين عليها للمبادرات لدعم قطاع تجارة المجوهرات .

‎من جهة أخرى، عاشت المصممة العالمية لحظات استثنائية، عندما ربحت إحدى المتسوقات لديها جائزة بلغت ربع كيلو من الذهب، بعد تسوقها من متجر مها السباعي في وافي مول ..

‎وقامت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات باستحداث استراتيجية جديدة هذا العام، بهدف توسيع مجال فرص الربح، من خلال فصل منصة السحب إلى صندوقين، أحدهما لمحلات المجوهرات الصغيرة والمستقلة، والآخر لمحلات المجوهرات الكبيرة والمتعددة الأفرع وذات الميزانيات الأعلى.

‎وتتيح الآلية الجديدة نفس فرص الدخول بالسحب أياً كانت وجهة المتسوق، ليشهد سحب اليوم الثاني من أيام المهرجان فوز المتسوقة.

‎وثمّنت "السباعي" هذه الاستراتيجية الجميلة، وقالت: "اللفتة الرائعة أتاحت فرصة لكثير من متسوقي المحلات الصغيرة للربح.. و أضافت من دواعي سروري أن نكون بوتيك مساهم في إضفاء السعادة لدى المتسوقين من خلال فوزهم بكيلوات الذهب المطروحة خلال الأربعين يوم من المهرجان .

يذكر ان المصممة العالمية مها السباعي شاركت في عدة مهرجانات عالمية متخصصة بمجال الفن والألماس وكانت مقصدا لكثير من مشاهير الوطن العربي والعالم منهم خوليو اجليسياس ، مروان خوري ، باسل خياط ، الهام شاهين ،داليا البحيري ، شهد الياسين