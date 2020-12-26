الامارات | إغلاق في شارع الحديقة باتجاه شارع الشيخ زايد بسبب كسر خط للري

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق في شارع الحديقة باتجاه شارع الشيخ زايد بسبب كسر خط للري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي السائقين للانتباه لوجود اغلاق مؤقت في شارع الحديقة، وذلك عند من موقع تقاطع الشارع مع شارع الشيخ زايد، وحتى تقاطعه مع شارع الوصل في الاتجاه لشارع الوصل، وذلك نتيجة لوجود كسر في خطوط انابيب الري التابعة لبلدية دبي.

ودعت الهيئة السائقين استخدام الشوارع البديلة، وهي شارعي المنارة وأم الشيف، للقادمين من ابوظبي وجبل علي، وشارعي الصفا وأم عمارة بالنسبة للقادمين من منطقة المركز التجاري.

ولم يتم الإشارة الى المدة الزمنية المتوقعة للإغلاق حتى كتابة هذه السطور، الأمر الذي يستلزم متابعة منصات التواصل الاجتماعي للهيئة للاطلاع على أي جديد من المعلومات حول فتح الطريق.

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