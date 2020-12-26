الامارات | "التربية" تطلق غداً برنامج "صناع التغيير" للطلبة الجامعيين

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تطلق غداً برنامج "صناع التغيير" للطلبة الجامعيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلق غداً وزارة التربية والتعليم برنامج "صناع التغيير" بالشراكة مع شركة "إيدج"، الذي يستهدف الطلبة الجامعيين في الدولة، وهو عبارة عن سلسلة من البرامج التدريبية التخصصية، الموجهة لتنمية المهارات وتعزيز المعرفة.

ويهدف البرنامج إلى نشر آخر مستجدات البحوث والابتكارات في مختلف المجالات، مثل الاستدامة، الدبلوماسية، التكنولوجيا، الفضاء، الزراعة، والصحة، حيث يهيئ البرنامج التخصصي الطلبة، ويمكنهم من الاستجابة لمتغيرات سوق العمل.

وتستهدف سلسة "صناع التغيير" أبرز العقول ونخبة من الطلبة الجامعيين في 6 مجالات، تسهم في دعم ونجاح رؤية الامارات 2071 حيث تركز على تنمية المعرفة الحالية لديهم في مجالات، التعليم، والاقتصاد، وتنمية المجتمع، وتسعى إلى تشكيل مساراتهم المهنية مستقبلًا.

وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة الدكتورة آمنة الضحاك: نتطلع إلى تعزيز قدرة الطلبة على حل المشكلات الراهنة والابداع في التفكير وطرح المبادرات والأفكار والمبادرات الخلاقة في مجالات مهمة وقطاعات علمية واعدة، والاستفادة من الممكنات التي تتمتع بها شركة "إيدج" التي تعد من بيوت الخبرة العالمية في قطاع التكنولوجيا والأبحاث.

من جانبها، قالت نائب الرئيس – رأس المال البشري في ايدج، منى الراشدي: تفخر ايدج أن تكون جزءاً من برنامج صناع التغيير الذي اطلقته وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي سيوفر لنا منصة استثنائية لاستقطاب أبرز العقول الوطنية للعمل ضمن قطاع الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news