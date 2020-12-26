مرسى ياس مارينا أبوظبي يستقبل العام الجديد بعروض الألعاب النارية وستة مطاعم

: يستعد مرسى ياس مارينا، الوجهة المفضلة للترفيه في أبوظبي، للترحيب بالعام الجديد مع مجموعة متنوعة من العروض واحتفالات الألعاب النارية، التي ستضيء جزيرة ياس في 31 ديسمبر 2020.

وهذا العام، ستكون الاحتفالات مختلفة قليلاً، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي ، وعلى الجمهور الذين يتطلعون إلى مشاهدة الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة في جميع أنحاء جزيرة ياس، الحجز مبكرًا في أحد المطاعم المتعددة في مرسى ياس مارينا لتأمين مقاعد الصف الأمامي، إذ لن يُسمح بالدخول إلى المرسى دون حجز مسبق.

ستارز أند بارز

يدعوكم ستارز أند بارز للاستمتاع بعروض الألعاب النارية والمأكولات والمشروبات والعروض الترفيهية الحية والمناظر الخلابة لمرسى ياس مارينا. فإذا كنتم تسعون لقضاء ليلة استثنائية خلال رأس السنة الجديدة مع أصدقائكم وأحبائكم، ستجدون لدى ستارز أند بارز خيارات تناسب جميع أذواقكم وميزانياتكم. توجهوا إلى ستارز أند بارز في 31 ديسمبر للمشاركة في حفلة لا تُنسى وتناولوا المأكولات والمشروبات الفاخرة مع الاستمتاع بعروض الألعاب النارية المذهلة، وذلك بتكلفة تبدأ من 249 درهماً للفرد.

أكواريوم

يقدم المطعم الحائز على الجوائز في قلب ياس مارينا أشهى المأكولات الطازجة مع خيارات تناول الطعام في الداخل أو على التراس الكبير بموازاة الإطلالات الساحرة على المرسى. في ليلة رأس السنة هذه، يدعوكم المطعم لتناول عشاء يضم المأكولات البحرية الطازجة والأطباق الموسمية مع المشروبات المنعشة ابتداءً من 599 درهمًا إماراتيًا أو اختاروا تناول عشاءكم مع المشروبات الفاخرة ابتداءً من 750 درهمًا إماراتيًا. واصلوا الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة بعد منتصف الليل مع باقات مشروبات غير محدودة ابتداءً من 350 درهمًا إماراتيًا.

مستر مياجيز

تنتظركم ليلة صاخبة في وجهة الضيافة الآسيوية غير التقليدية هذه. احتفلوا بالعام الجديد بتناول وجبة برنش مؤلفة من خمسة أطباق آسيوية بما يشمل المشروبات بسعر 249 درهمًا إماراتيًا للفرد. كذلك، يتيح مستر مياجيز للضيوف فرصة التلذذ بالمشروبات والوجبات خفيفة غير المحدودة مقابل 149 درهمًا إماراتيًا للسيدات و199 درهمًا إماراتيًا للرجال. تبدأ ساعة السعادة عند 4:00 عصرًا، ليحظى الضيوف بفرصة تناول المشروبات مبكرًا مقابل 20 درهمًا إماراتيًا فقط.

ديابليتو فود أند ميوزك

في ليلة رأس السنة، يقدم المطعم المتوسطي وجبة برنش إسبانية مترفة مع قائمة وجبات مؤلفة من ثلاثة أطباق ومشروبات منعشة غير محدودة من الساعة 9:00 مساءً حتى 1:00 بعد منتصف الليل. ستجعل الإطلالات المثالية من التراس على السطح والأجواء المتوسطية ديابليتو الوجهة المثالية لاحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، وذلك بتكلفة تبدأ من 450 درهمًا إماراتيًا للفرد شاملة المشروبات غير المحدودة.

كاسا دي كوبا

يبدأ الاحتفال في كاسا دي كوبا بديكورات لاتينية ملونة وجدران مطبّعة بالزهور وعلامات النيون، ووجبة برنش فاخرة تضمّ مجموعة مختارة من المشروبات مقابل 249 درهمًا إماراتيًا، يليها عرض مذهل للألعاب النارية عبر المرسى. وسيتولى منسق الأغاني توماس غافين مهمة إبهار الضيوف حتى منتصف الليل بجعلهم يرقصون على أفضل أنواع الموسيقى اللاتينية والسالسا والريجاي.

آيرس

احتفلوا بليلة رأس السنة الجديدة في آيريس، جزيرة ياس وسافروا عبر الزمن مع أغاني الثمانينيات والتسعينيات وأغاني العام 2000. ولا تفوّتوا فرصة تجربة قائمة العشاء المغرية بينما تسترجعون الذكريات الرائعة وتشاهدون عرض الألعاب النارية المذهلة في منتصف الليل، وذلك بتكلفة تبدأ من 350 درهمًا إماراتيًا للفرد.

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حول ياس مارينا

يعدّ ’ياس مارينا‘ واحداً من أفخر المراسي الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ حصل على التصنيف العالمي المرموق ’5 مراسٍ ذهبية‘ من قبل ’غلوبال مارينا أكرديدتيشن‘، الاعتماد الأكاديمي العالمي للمرافئ. علاوةً على ذلك، يشكل المرسى ملاذاً ترفيهياً ينبض بالحياة، حيث يتيح عدداً من المطاعم ومراكز اللياقة البدنية والمرافق الترفيهية المتنوعة.

يقع ’ياس مارينا‘ على جزيرة ياس ويضم 227 مرسى للقوارب واليخوت بالإضافة إلى مرسى جديد جاف يحتضن 93 ركناً مظللاً للمقطورات التي تحمل القوارب، فضلاً عن تسعة مطاعم وردهات مرخصة تقدم باقة متنوعة من الأطباق الشهية التي تلائم جميع الأذواق والميزانيات. ويتميز كل مرفق على طول الواجهة المائية بإطلالات خلابة تكشف المشهد البديع لفندق ’دبليو‘ ومضمار السباق الشهير. ومع غياب الشمس تتحول الوجهات المناسبة للقاءات العائلة والأصدقاء إلى ملاذ حيوي لتناول الطعام وقضاء أروع السهرات الترفيهية.

ويقدم المكان خيارات واسعة تناسب جميع الأذواق والأعمار، حيث يقضي الضيوف تجارب مميزة ضمن المرافق الرياضية والمنتجعات الصحية الرائدة، إضافة إلى مراكز الرياضات المائية التي تضم أكاديميات مخصصة للإبحار والتجديف وتقدم خدمات تأجير القوارب، إلى جانب ملاعب الأطفال و النافورة المائية الموسيقية، فضلاً عن العروض الأسبوعية والفعاليات الموسمية التي تجعل من ’ياس مارينا‘ وجهةً استثنائيةً لا يملّ الزائر من محاولة اكتشاف سحرها.

Website: www.yasmarina.ae

Instagram: @yasmarinaabudhabi

Facebook: @YasMarinaAbuDhabi

Twitter: @YasMarinaAD

لمحة حول جزيرة ياس:

تعد جزيرة ياس واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، وتقع على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة و50 دقيقة فقط من دبي، لتشكل بذلك الخيار الأمثل لقضاء أوقات ممتعة بصحبة العائلة أو الأصدقاء.

وتقدم جزيرة ياس، البالغ مساحتها 25 كيلومتر مربع، لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية الحائزة على العديد من الجوائز، بدءاً من من المدن الترفيهية الفريدة وتجارب التسوق العالمية والمطاعم والمقاهي المميزة، ووصولاً للجولف والرياضات المائية ورياضات السيارات، والعروض الموسيقية والفعاليات العائلية المليئة بالمرح.

واليوم، تحتضن جزيرة ياس ثلاث مدن ترفيهية فريدة هي عالم وارنر براذرز أبوظبي، وعالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي، وكذلك حلبة مرسى ياس (التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1)، وياس مارينا، وملعب "ياس لينكس" للجولف، وياس مول، مركز التسوق الأكبر في أبوظبي. وتضم الجزيرة أكثر من 160 مطعماً ومقهى، وسبعة فنادق، وكذلك قاعات ومسارح داخلية وخارجية، جميعها مزودة بباقة من الخدمات التي تلبي احتياجات الزوار وتربط جميع هذه المعالم ببعضها البعض.