محمد بن راشد: بلادي الجميلة.. أجمل شتاء في العالم

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في تغريدة على «تويتر»:«بلادي الجميلة.. أجمل شتاء في العالم». وضمّن سموه التغريدة فيديو يعرض لمختلف المواقع السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة من مناظر طبيعية ومواقع تاريخية وشواطئ خلابة، إضافة إلى التقاليد الوطنية.

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