سيف بن زايد: أطيب التهاني وأصدق الأمنيات للإخوة المسيحيين والعالم

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن تهانيه الطيبة، وأمنياته الصادقة، للإخوة المسيحيين وللعالم أجمع، بمناسبة الأعياد المجيدة وقرب حلول رأس السنة الميلادية، سائلاً الله بأن يحفظ الجميع، وأن يأتي العام الجديد حاملاً معه الأفراح للبشرية جمعاء.

ودوّن سموه في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بمناسبة الأعياد المجيدة وقرب حلول رأس السنة الميلادية.. نتمنى للإخوة المسيحيين والعالم أجمع أطيب التهاني وأصدق الأمنيات بأن يحفظ الله الجميع، وأن يحمل العام الجديد للبشرية الأفراح برحمته وعفوه سبحانه وتعالى.. وكل عام وأنتم بخير».