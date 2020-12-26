سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)
أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن تهانيه الطيبة، وأمنياته الصادقة، للإخوة المسيحيين وللعالم أجمع، بمناسبة الأعياد المجيدة وقرب حلول رأس السنة الميلادية، سائلاً الله بأن يحفظ الجميع، وأن يأتي العام الجديد حاملاً معه الأفراح للبشرية جمعاء.
ودوّن سموه في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بمناسبة الأعياد المجيدة وقرب حلول رأس السنة الميلادية.. نتمنى للإخوة المسيحيين والعالم أجمع أطيب التهاني وأصدق الأمنيات بأن يحفظ الله الجميع، وأن يحمل العام الجديد للبشرية الأفراح برحمته وعفوه سبحانه وتعالى.. وكل عام وأنتم بخير».
كانت هذه تفاصيل خبر سيف بن زايد: أطيب التهاني وأصدق الأمنيات للإخوة المسيحيين والعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.