«صحة أبوظبي» تحذر من الإفراط في المضادات الحيوية

سيف اليزيد - منى الحمودي (أبوظبي)

أكدت دائرة الصحة أبوظبي على أنها تعمل جاهدة للحد من الإفراط في استخدام أو صرف المضادات الحيوية في الإمارة، وعملت مؤخراً على إنشاء برنامج الإشراف على المضادات الحيوية (ASP) في جميع المستشفيات، والذي يشمل أنشطة من شأنها تعزيز الاختيار الأمثل للمضادات الحيوية، مما يؤدي إلى أفضل النتائج السريرية للمريض مع تقليل التأثير على مقاومة البكتيريا.

وأوضحت أن المضادات الحيوية هي نوع من الأدوية تستعمل للوقاية والعلاج من عدوى الالتهابات البكتيرية، وتحدث مقاومة المضادات الحيوية عندما تغير البكتيريا نفسها استجابة لاستعمال تلك الأدوية، وتبدي البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية وقد تسبّب عدوى التهابات يكون علاجها أصعب لعدم توفر العلاجات التي تؤثر فيها.

ولفتت صحة أبوظبي أن الاستخدام العشوائي وغير الضروري لمضادات الميكروبات يؤدي إلى تطوير المقاومة البكتيرية ضد المضادات الحيوية المتعددة، والذي يعد مصدر قلق عالمي، والعديد من السلطات الصحية تعمل معاً لتقليل تأثيرها السلبي على الصحة العامة، منوهةً أن البكتيريا المقاومة لمضادات الميكروبات تشكل تهديداً حقيقياً لنظام الرعاية الصحية بشكل عام، ففي كثير من الحالات لا توجد خيارات علاج متاحة، وتزداد الخطورة بشكل خاص مع المسنين أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى دون غيرهم بسبب نقص المناعة الطبيعية لأجسامهم أو نتيجة أدوية تثبط المناعة.

وأشارت دائرة الصحة أبوظبي إلى أنها عملت على تنظيم عده مبادرات وأنشطة لإدارة صرف المضادات الحيوية في المنشآت الصحية في الإمارة والتعاون معهم لرفع معايير الرعاية الصحية، حيث جعلت دائرة الصحة أبوظبي الإبلاغ عن بيانات مقاومة مضادات الميكروبات إلزامياً على جميع المنشآت الصحية المرخصة في أبوظبي منذ عام 2011، كما طالبتهم بتطبيق برامج الإشراف على المضادات الحيوية في عام 2016 من أجل توفير نموذج شامل ومنهجي مستدام، لترشيد استخدام المضادات الحيوية عبر سلسلة الرعاية المستمرة، لافتةً بأنها من بين أوائل المؤسسات الصحية التنظيمية في العالم التي كانت سباقة لفرض تطبيق مثل هذه الإجراءات.

وأكدت على أنها تقوم بتقييم وصف واستخدام مضادات الميكروبات وتحليل البيانات بصورة منتظمة، وذلك لتحديد أنماط وصف مضادات الميكروبات في إمارة أبوظبي، حيث يتم فحص قاعدة بيانات المطالبات المالية للتأمين الصحي من المنشآت الصحية المتعددة لتحديد أي تناقض محتمل في أنماط وصف منتجات مضادات الميكروبات، وقد تمت ملاحظة انخفاض في عدد الوصفات الصادرة من العيادات الخارجية والداخلية وعيادات الطوارئ تحتوي على مضادات ميكروبات) من مجموعة (J01) في الفترة من 2016 إلى 2109، حيث انخفض معدل وصف مضادات الميكروبات في عام 2019 حوالي 15% مقارنة بعام 2016.

وتعمل الدائرة على تقييم مخرجات تلك الدراسات لتقديم الأدلة الداعمة، والتي تساهم في وضع الإجراءات واتخاذ القرارات اللازمة لتقليل إساءة استخدام وتقليل الإفراط في استخدام مضادات الميكروبات في منشآت إمارة أبوظبي.

وشددت دائرة الصحة أبوظبي على أهمية الحد من كثرة استخدام المضادات الحيوية، وذلك باتخاذ خطوات على جميع مستويات المجتمع ونشر الوعي، ويجب أن يكون لدى المنشآت الصحية أنظمة مطبقة للتحكم في إساءة استخدام أو الإفراط في استخدام المضادات الحيوية مثل التدخلات الإدارية على مستوى المستشفيات، ووجود بعض القيود على وصف المضادات الحيوية.

ضوابط

حول ما إن كان تطوير صناعة المضادات الحيوية لا يواكب زيادة مقاومة البكتريا، والخيارات المتاحة للمرضى، أوضحت صحة أبوظبي أنه يجب اعتبار المضادات الحيوية كأدوية ثمينة لا يجب إهدارها، ولكن يقصر استعمالها فقط لعلاج الأمراض المعدية، ولا بد أن يستفيد الشخص من الخيارات الطبية المتاحة بحكمة، على أن يقوم جميع العاملين في المجال الصحي بمسؤوليتهم في اتخاذ كافة التدابير اللازمة فيما يخص علاج المرضى مثل اختيار العلاج بالمضادات الحيوية بعناية، كما يجب أن يحصل الأطفال والبالغون على اللقاحات التي تم تحديدها وفقاً لأعمارهم وحالتهم الصحية، وبذل الجهود لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية من خلال الاستثمار في مجال البحث والتطوير، فيما يخص المضادات الحيوية واللقاحات وأدوات التشخيص وغيرها من الأدوات الجديدة.