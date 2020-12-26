«حمدان الطبية» تشارك في «الأوبئة وطرق التعامل معها»

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تشارك جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية، في فعاليات مؤتمر «الأوبئة في الحضارة الإسلامية وطرق التعامل معها»، والذي انطلقت فعالياته أمس، وعلى مدار يومين، وتنظمه المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، افتراضياً، بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي بجدة، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.

ويضم المؤتمر كوكبة من المحاضرين المتخصصين في مختلف المجالات من جميع أنحاء الوطن العربي، والذين قد تجمعوا خصيصاً لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالجائحة.

وأكد ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء المنظمة: «أن أزمة جائحة كورونا الحالية قد ألقت بظلال قاتمة على كوكبنا هذا في شتى النواحي، ولا يمكن الحديث عنها كمشكلة صحية فحسب، بل تحتاج معالجتها إلى تضافر جهود كافة أطياف المجتمع لحماية المواطنين والصحة العامة من الأضرار المترتبة على هذا الوباء في كل القطاعات الصحية والطبية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية».

وأشار إلى أن المنظمة من خلال هذا المؤتمر توفر منصة متميزة تسمح بتبادل الآراء بين كوكبة من العلماء وصناع القرار من المختصين في العالم الإسلامي، كما أنه يأتي في توقيت حيوي نأمل من خلاله الإجابة عن التساؤلات التي تحيط بهذا الوباء.

وقد تضمنت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر ثلاث جلسات علمية ناقشت العديد من الموضوعات المتعلقة بجائحة «كوفيد- 19» مثل: «كوفيد- 19» إلى أين؟، نظرة عامة حول جائحة كورونا، جائحة المقاصد الشرعية في أحكام الأمراض الوبائية «كوفيد- 19»، ما ذكره علماء المسلمين حول الأوبئة، آثار جائحة كورونا على الأسرة والمجتمع، علم الأوبئة في الحضارة الإسلامية وأثره في مكافحة جائحة كورونا.