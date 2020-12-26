الامارات | 7 أهداف لدبلوم «مدربي السلامة المهنية» بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أهداف لدبلوم «مدربي السلامة المهنية» بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة، الدكتور راضي محسن الزبيدي، لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك سبعة أهداف أساسية لدبلوم «مدربي السلامة المهنية» بالشارقة، لافتاً إلى أهمية الدبلوم، الذي ينفذه المركز لمصلحة هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة.

وأوضح أن الدبلوم المهني لإعداد مدربي الصحة والسلامة المهنية يدعم أهداف الهيئة الرامية إلى إعداد الكفاءات الفنية والبشرية اللازمة من أجل تشغيل وإدارة أنظمة الوقاية، ومواجهة المخاطر لضمان السلامة العامة، للوصول إلى مجتمع خال من المخاطر، من خلال تطبيق أرقى معايير السلامة والأمان والجودة المعتمدة عالمياً.

وبيّن أن الدبلوم استقبل 51 متدرباً من مختلف دوائر وهيئات الشارقة، تخرج 25 موظفاً منهم عام 2019، ويوجد حالياً 26 موظفاً.

ويسهم الدبلوم في تخريج فريق تحت مسمى «سفراء السلامة» لتدريب موظفي حكومة الشارقة في مجال الصحة والسلامة المهنية، كما أنه يحقق سبعة أهداف رئيسة، منها إثراء معارف المشاركين بالمفاهيم الحديثة الخاصة بالتدريب، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية ذات العلاقة بالصحة والسلامة المهنية، والتعرف إلى أساسيات السلامة والصحة المهنية وإدارة المخاطر، وكيفية التعامل مع المواد الخطرة في المناولة والتخزين، وتقييم مخاطر الصحة والسلامة ووضع الخطط الوقائية.

وتابع أن الأهداف تشتمل أيضاً على ترويج ثقافة إيجابية للصحة والسلامة المهنية في القطاعات الإنشائية والمشروعات، وتطوير وتنفيذ سياسات الصحة والسلامة المهنية، وتطوير وتنفيذ ومراقبة النظم الوقائية في هذا المجال.

ولفت إلى أن دبلوم السلامة المهنية يحتوي على محاور عدة أهمها أساسيات وأنظمة السلامة والصحة المهنية، وأخطار بعض الأنشطة وطرق السلامة منها، والسلامة في مواقع البناء والتشييد، ومبادئ السلامة في الصناعات الكيميائية عالية الخطورة، والسلامة في التعامل مع الكهرباء، ونظريات الحوادث والتبليغ عنها والتحقيق فيها، والسلامة من الحريق، وإدارة الطوارئ، وتدريب المدربين.

الدبلوم المهني يسهم في تخريج فريق تحت مسمى «سفراء السلامة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news