الامارات | طالبتان تبتكران جهازاً لإزالة الضباب عن الطرق

شكرا لقرائتكم خبر عن طالبتان تبتكران جهازاً لإزالة الضباب عن الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت طالبتان شقيقتان (ميرة وشهد الشحي) من مدرسة الجير للتعليم الثانوي، جهازاً يعمل على تلاشي الضباب من الشوارع، بهدف المساعدة في تحقيق وضوح الرؤية أمام قائدي المركبات، ثم تجنب وقوع حوادث مرورية نتيجة انعدام الرؤية. وقالت الطالبة ميرة الشحي لـ«الإمارات اليوم»: «ابتكرت مع شقيقتي (شهد) جهازاً يعمل بنظام مروحي حراري، يساعد على تلاشي الضباب، ويحتوي على: سلك النيكروم الذي يحتوي على مقاومة عالية، والثيرموميتر ليقيس درجة الحرارة ودرجة الرطوبة النسبية، وعنصر التدفئة المقاومة، وهو غلاف المعادن، وعازل الكهرباء، وسخان كهربائي، ومروحة، وموزع حرارة». وأضافت: «قمنا بتجربة الجهاز داخل المدرسة كتجربة مبدئية، واستنتجنا استجابته للتسخين في وقت قصير، وانتشرت حرارته بعد التسخين، ما جعل الضباب يبدأ في التلاشي، ثم يزول، ليتمكن المارة وقائدو المركبات من رؤية الطريق بشكل جيد»، مشيرة إلى أن استخدام الجهاز من شأنه الحد من الكثير من حوادث الطرق التي تقع نتيجة انعدام الرؤية بسبب الكثافة الضبابية. وأكدت الشحي أنهما تستهدفان إدخال تعديلات على الجهاز، بحيث يتمكن من إزالة الضباب لمسافات طويلة، إضافة إلى أنه يمكن تثبيته في مقدمة السيارة، بدلاً من تثبيته على أعمدة الإنارة في الشوارع، ليكون أكثر فاعلية.

وشاركت الطالبتان بمشروع جهاز النظام المروحي الحراري في مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي نظّمته وزارة التربية والتعليم، أخيراً، في «فيستيفال آرينا - دبي»، ضمن أفضل 100 مشروع طلابي ابتكاري، حظيت بالعرض في المهرجان، وحظي المشروع باستحسان لجنة التقييم.

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