الامارات | قصص

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عدد من المتهمين في قضايا تسهيل تعاطي مؤثرات عقلية لآخرين، الأول آسيوي يعمل كاتب ملفات (32 عاماً) أعطى مخدر الكريستال لاثنين من أصدقائه دون مقابل.

وأحالت النيابة العامة في دبي إلى المحكمة الجنايات عاطلاً آسيوياً (29 عاماً) قدّم لصديقته مخدر الكريستال دون مقابل، وأحالت متهماً ثالثاً آسيوياً (44 عاماً) أعطى صديقته المخدر ذاته دون مقابل، وبفحصها تبين أن نتيجتها إيجابية، وأقرت بحصولها على المخدرات منه، فأحيلت إلى محكمة الجنح.

أما المتهم الرابع (أوروبي)، فيعمل بائعاً، قدّم لصديقته مخدر الكريستال، وقال شاهد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إن معلومات وردت عن حيازة المتهم كمية من المخدرات بقصد التعاطي، فتم استصدار إذن من النيابة العامة والتوجه إلى شقته، وبسؤاله اعترف بتعاطي مخدر الكريستال قبل يومين من ضبطه.

وأثناء تفتيش شقته عثر على أربعة أنابيب بها آثار احتراق وكيس يحتوي على مادة لها مظهر المخدر، كما ضبطت امرأة نائمة في شقته، فتم إيقاظها، وأقرت أنها شاهدت المتهم يتعاطى الكريستال، فأخذت منه جرعة لتجربتها، لكونها كانت ترغب في التعاطي، فتم جلبها إلى الإدارة وإحالتها إلى المختبر الجنائي، الذي أظهر أنها إيجابية، فأحيلت إلى محكمة الجنح والمخالفات، فيما أُحيل صديقها إلى محكمة الجنايات.

وبدأت المحكمة النظر كذلك في قضية مماثلة لمتهم خليجي (26 عاماً) سهّل التعاطي لامرأة تمت إحالتها إلى المختبر الجنائي، وكانت النتيجة إيجابية.

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