الامارات | أروقة المحاكم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاول موظفان عربيان الاحتيال بمضاعفة الأموال، مستخدمين أوراقاً نقدية (5000 دولار) من فئة الـ100 دولار، ومبلغ 1500 يورو، مصبوغة بلون أسود، بدعوى إمكانية مضاعفتها، لكن توصلت شرطة دبي إلى معلومات بشأنهما، وأعدت لهما كميناً، من خلال تكليف عنصر بالتواصل معهما وادعاء رغبته في إتمام صفقة، فأخبره أحدهما بحيازته خمسة ملايين دولار سوداء، ويحتاج إلى محلول كيميائي لغسلها، ومعالجتها بقيمة 50 ألف درهم، فتم تحديد موعد لإتمام الصفقة والقبض عليهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي أحالتهما بدورها إلى محكمة الجنايات في دبي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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