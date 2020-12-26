الامارات | توفير لقاح «كورونا» لمنتسبي جامعة عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن توفير لقاح «كورونا» لمنتسبي جامعة عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت منطقة عجمان الطبية بالتعاون مع جامعة عجمان حملة لقاح «كورونا»، لمنتسبي الجامعة ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت مديرة الرعاية الصحية الأولية في المنطقة الطبية، الدكتورة فاطمة المرزوقي، إن اللقاح يُعطى على مرحلتين، يفصل بينهما 21 يوماً من تاريخ أخذ الجرعة الأولى.

وأكدت أن النتائج برهنت على أمان وفاعلية اللقاح، وقدرته على حماية منتسبي الجامعة، إضافة إلى أبطال خط الدفاع الأول، من الإصابة بفيروس كورونا.

كما نوهت بدعم وزارة الصحة ووقاية المجتمع وحرصها على تقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية الطبية، إذ تعمل على تمكين المنطقة الطبية ومراكزها الصحية في عجمان من القيام بدورها على أفضل وجه، وتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لها للقيام بهذا الدور.

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