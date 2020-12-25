الامارات | 100 ألف درهم غرامة تغيير الرسوم بمراكز الطفولة المبكرة دون موافقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف درهم غرامة تغيير الرسوم بمراكز الطفولة المبكرة دون موافقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن تنظيم مراكز الطفولة المبكرة في الإمارة، الذي نشرته الجريدة الرسمية لحكومة دبي في عدد ديسمبر الجاري، بأن قيمة غرامة مخالفة «تغيير رسوم الرعاية والتعليم في المراكز، دون الحصول على موافقة مسبقة بذلك من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، 100 ألف درهم».

ويعمل القرار على تحقيق ثمانية أهداف، هي ضمان جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وضمان مواكبة مخرجات قطاع الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة للاستراتيجيات المعتمدة للإمارة، وتشجيع وترسيخ المبادئ والمفاهيم الأساسية للمجتمع في مرحلة الطفولة المبكرة، من خلال إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع يسوده روح التفاهم والتسامح والمساواة. كما يستهدف القرار دعم البيئة التربوية والتعليمية في المراكز، لتحقيق مخرجات تعليمية ذات كفاءة وجودة عالية، لجيل قادر على التعلم، وتطوير قدرات ومهارات الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، وكذلك الأطفال من أصحاب الهمم، وتنظيم تقديم خدمات الرعاية والتعليم لمن هم في مرحلة الطفولة المبكرة في الإمارة، على نحو يكفل حقوقهم في الرعاية والتعليم، وتوفير الكوادر المؤهلة ذات الخبرة والمهارات المتخصصة، القادرة على تقديم خدمات الرعاية والتعليم للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتشجيع الاستثمار في قطاع الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

وتضمنت قائمة المخالفات التي حددها القرار 33 نوعاً من المخالفات الخاصة بمراكز الطفولة المبكرة، موضحاً قيمة غرامة كل مخالفة، حيث تراوح هذه الغرامات بين 5000 درهم و100 ألف درهم، حسب نوع كل مخالفة، وشملت القائمة مخالفتين، قيمة كل واحدة 5000 درهم، وثلاث مخالفات قيمة كل واحدة 10 آلاف درهم، وخمس مخالفات قيمة كل واحدة 20 ألف درهم، و12 مخالفة قيمة كل واحدة 30 ألف درهم، وسبع مخالفات قيمة كل واحدة 50 ألف درهم، وأربع مخالفات قيمة كل واحدة 100 ألف درهم.

وأوضح القرار أن مخالفة «إعلان المركز عن خدماته بأي وسيلة دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية»، ومخالفة «عدم تطوير قدرات ومهارات الكادر الفني بشكل مستمر بما يضمن جودة الرعاية والتعليم»، تقدر قيمة كل منهما بـ5000 درهم، مبيناً أن من بين المخالفات الأعلى غرامة مخالفة «الإساءة بأي شكل من الأشكال إلى الهوية والسيادة الوطنية أو المبادئ والقيم الإسلامية والعربية أو قيم وتقاليد الدولة، أو ارتكاب أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب العامة»، ومخالفة «مزاولة النشاط من غير تصريح»، حيث تبلغ قيمة غرامة كل مخالفة 100 ألف درهم.

وأظهر القرار أن ارتكاب المركز مخالفة «عدم المساواة بين الأطفال، أو التفرقة بينهم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي أو الجنسية أو الحالة الصحية أو كونهم من أصحاب الهمم»، يؤدي إلى تغريمه 50 ألف درهم، وفي حال عدم الالتزام بالشروط والإجراءات المعتمدة من قبل الهيئة لتسجيل الأطفال، فإن الغرامة تكون 30 ألف درهم.

مهام لـ «المعرفة»

حدد قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن تنظيم مراكز الطفولة المبكرة في الإمارة، مهام عدة وصلاحيات لهيئة المعرفة والتنمية البشرية لتحقيق الإشراف على عمل هذه المراكز، منها إصدار الموافقة المبدئية والتصريح، وفقاً للشروط والإجراءات المحددة في القرار، واعتماد ميثاق السلوك الأخلاقي والمهني للمراكز وللكادر الفني، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتسهيل تسجيل ودمج الأطفال من أصحاب الهمم في المركز.

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