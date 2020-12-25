الامارات | «الإنقاذ البحري» بشرطة دبي يعيد مقتنيات آسيوي وعربية سقطت في «سد حتا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنقاذ البحري» بشرطة دبي يعيد مقتنيات آسيوي وعربية سقطت في «سد حتا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت شرطة دبي، ممثلة بفريق الغواصين بقسم الإنقاذ البحري، من إعادة مقتنيات لآسيوي تمثلت في «محفظة تحتوي على هوية وبطاقات بنكية ومفتاح مركبة وهاتفين»، سقطت منه في «عمق مياه سد حتا»، أثناء ممارسته نشاط التجديف بواسطة «الكاياك». وتفصيلاً، قال رئيس قسم الإنقاذ البحري بمركز شرطة الموانئ، المقدم علي عبدالله النقبي: «تواصل رجل آسيوي مع إدارة مركز القيادة والسيطرة على الرقم 999، يطلب مساعدة شرطة دبي له، بعد سقوط مقتنياته أثناء ممارسة التجديف، فانتقلت دورية الإنقاذ البحري المتمركزة في مركز شرطة حتا لتحديد موقع سقوط المقتنيات في السد، حيث تم تحديد خطة البحث وباشر الغواصون النزول إلى أعماق السد للبحث، وتمكنوا من إيجاد المقتنيات وإعادتها لمالكها».وأضاف النقبي: «حرفية فرق الغواصين والإنقاذ البحري في شرطة دبي مكنتهم من أداء المهمة بطريقة دقيقة وناجحة، رغم أن الرؤية في المياه كانت غير واضحة، وضعف وصول أشعة الشمس بسبب الغيوم التي تشكلت في المنطقة يشكل تحدياً في البحث، وكذلك برودة المياه»، منوهاً بأن هذه العملية كانت الثانية خلال يومين متتاليين، حيث تمكن الفريق من استخراج مقتنيات امرأة عربية فقدت محفظتها في السد.ودعا النقبي مرتادي المناطق السياحية، إلى اتخاذ التدابير اللازمة، للحفاظ على مقتنياتهم الشخصية، أثناء الأنشطة التي تحتاج لحركة بدنية، أو أي نشاط قد يعرض المقتنيات للضياع أو السقوط.

المقدم علي النقبي: «حرفية الغواصين، و(الإنقاذ البحري) في شرطة دبي، مكنتهم من أداء المهمة بنجاح».

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