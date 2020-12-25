تشغيل خطين للحافلات بين دبي والشارقة في 27 ديسمبر

سيف اليزيد - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة عن تشغيل خطين للحافلات عبر المدن لنقل الركاب بين الإمارتين اعتباراً من يوم الأحد 27 ديسمبر الحالي.

وتنطلق حافلات الخط الأول "E306" من محطة حافلات الغبيبة في دبي لتصل إلى محطة حافلات الجبيل في الشارقة مروراً بالمسار المخصص للحافلات في الممزر وبزمن تقاطر كل 20 دقيقة وستعمل على هذا الخط 6 حافلات ذوات الطابقين.

أما الخط الثاني فهو "E307" وستعمل على هذا الخط 6 حافلات ذوات الطابقين وتنطلق حافلات الخط من محطة حافلات ديرة ستي سنتر في دبي لتصل إلى محطة حافلات الجبيل في الشارقة مروراً بشارع الاتحاد وبزمن تقاطر كل 20 دقيقة.

ويقدر العدد اليومي للركاب في كل خط 1500 راكب.

وسيتم في 27 ديسمبر الحالي كذلك تعديل مسار خطين من خطوط الحافلات عبر المدن وهما "E307A" و"E400" ليمرا عبر المسار المخصص للحافلات في الممزر بدلاً من المرور بشارع الاتحاد.

وتحرص الهيئة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتطلب من جميع ركاب الحافلات العامة داخل إمارة دبي وركاب الحافلات عبر المدن الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة ومنها التباعد الشخصي والحرص على ارتداء الكمامات لتجنب انتشار الفيروس للحفاظ على الصحة العامة لأفراد المجتمع في الدولة.

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