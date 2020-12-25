الامارات | بالأسماء .. تعرف إلى التقييم الرسمي لأداء المستشفيات في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء .. تعرف إلى التقييم الرسمي لأداء المستشفيات في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، نتائج الدورة الأولى (2019)، من تصنيف المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي عبر برنامج أبوظبي لجودة الخدمات الصحية "مؤشر" وفق نظام الخمس ماسات، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على المنشآت الصحية التي تقدم خدمات رعاية صحية بجودة استثنائية لسكان الإمارة.

ووفقاً للنتائج المنشورة على الموقع الرسمي لدائرة الصحة أبوظبي، سجلت منشأتان صحيتان أداءً متميزاً بحصولهما على خمس ماسات، فيما سجلت و5 منشآت أداءً استثنائياً بحصولها على أربع ماسات، و32 منشأة صحية سجلت أداءً ممتازاً بحصولها على ثلاث ماسات، و7 منشآت صحية سجلت أداءً جيداً جداً بحصولها على ماستين، ومنشأة صحية واحدة حصلت على تصنيف ماسة واحدة.

وفيما يلي قائمة بأسماء المستشفيات حسب التصنيف الرسمي لها

اسم المستشفى المنطقة التصنيف على نظام 5 ماسات 1 مدينة الشيخ خليفة الطبية أبوظبي 5 2 كليفلاند كلينك أبوظبي ذ م م أبوظبي 5 3 مستشفى المفرق أبوظبي 4 4 مستشفى ميديور 7×24 أبوظبي 4 5 مستشفى العين العين 4 6 مستشفى توام العين 4 7 مستشفى غياثي الظفرة 4 8 شركة المستشفى الأهلي - ذ.م.م أبوظبي 3 9 شركة المستشفى الأهلي ذ م م - فرع 1 أبوظبي 3 10 مستشفى الرحبة أبوظبي 3 11 مستشفى السلامة ذ.م.م أبوظبي 3 12 مستشفى برجيل ذ م م أبوظبي 3 13 مستشفى الكورنيش أبوظبي 3 14 مستشفى دانة الامارات للنساء والاطفال أبوظبي 3 15 مستشفى دار الشفاء أبوظبي 3 16 مستشفى مركز الخليج للتشخيص أبوظبي 3 17 مستشفى هيلث بوينت أبوظبي 3 18 مستشفى لايف كير أبوظبي 3 19 مستشفى لايف كير – فرع 1 أبوظبي 3 20 مستشفى ال ال اتش المصفح أبوظبي 3 21 مستشفى ال ال اتش أبوظبي 3 22 مستشفيات ميديكلينيك شارع المطار أبوظبي 3 23 مستشفيات ميديكلينيك " النور" أبوظبي 3 24 مستشفى ان ام سى رويال أبوظبي 3 25 مستشفى ان ام سي التخصصي أبوظبي 3 26 مستشفى الوطني أبوظبي 3 27 مستشفى ان ام سى رويال للمرأة أبوظبي 3 28 مستشفى فينيكس أبوظبي 3 29 مستشفى صحة الامارات أبوظبي 3 30 مستشفى الامارات الدولي العين 3 31 مستشفى كند العين 3 32 مستشفى ميديور 24X7 انترناشيونال العين 3 33 مستشفيات ميديكلينيك "فرع العين" العين 3 34 مستشفيات ميديكلينيك ( الجوهرة) العين 3 35 مستشفى المركز الطبي الجديد التخصصي العين 3 36 مستشفى العناية الطبية التخصصي العين 3 37 مستشفى دلما الظفرة 3 38 مستشفى مدينة زايد الظفرة 3 39 مستشفى السلع الظفرة 3 40 مستشفى الراحة أبوظبي 2 41 مستشفى بارين الدولى أبوظبي 2 42 مستشفى عين الخليج العين 2 43 مستشفى الوقن العين 2 44 مستشفى ليوا الظفرة 2 45 مستشفى المرفأ الظفرة 2 46 مستشفى الرويس الظفرة 2 47 مستشفى يونيفرسال العين العين 1

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