محمد بن راشد ومحمد بن زايد: تهانينا لجموع المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تهانيه لجموع المسيحيين في العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعياً الله أن يعيده على الجميع بالخير والسلام والصحة والمحبة.

وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة في تغريدة على حساب سموه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تهانينا لجميع المسيحيين في العالم بعيد الميلاد المجيد.. أعاده الله على الجميع بالخير والسلام والصحة والمحبة».

وتقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتهنئة الخالصة للمسيحيين جميعاً بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن أمنياته الطيبة بأن تكون ذكرى أعياد الميلاد خيراً وسلاماً ومحبة على البشرية جمعاء.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «خالص التهاني لجموع المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.. وأطيب تمنياتنا أن تكون هذه الذكرى خيراً وسلاماً ومحبةً على البشرية جمعاء».