سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، المسيحيين بمناسبة أعياد المیلاد المجیدة. وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «نبارك للأخوة المسيحيين في العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد، آملين أن يعوده على الجميع والعالم يسوده الخير والمحبة والتسامح».

كانت هذه تفاصيل خبر حمدان بن زايد: نبارك للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.