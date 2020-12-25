هزاع بن زايد يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)
أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن تهنئته للمسيحيين قاطبة، وفي كل مكان، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، مؤكداً أنها مناسبة عظيمة لاجتماع قلوب البشر على المحبة والرحمة. داعياً سموه سبحانه وتعالى أن يعيدها على الجميع بالفرح والخير والسلام.
ودوّن سموه في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ميلاد مجيد للإخوة المسيحيين في كل مكان، مناسبة عظيمة تجتمع فيها قلوب البشر على قيم المحبة والرحمة، أعادها الله على البشرية بمزيد من الفرح والخير والسلام».
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