سيف بن زايد: 2020 عام كبير للإمارات

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على حساب سموه في «تويتر» «فيديو»، يحوي تقريراً لمحطة (CNN)، يعدد إنجازات الإمارات خلال عام 2020، العام الذي شهد تحديات متعددة، تعاملت معها الإمارات برؤية علمية بدعم القيادة الرشيدة، فحولتها إلى نجاحات في مختلف المجالات.

فقد شهد العام الحالي انطلاق مسبار «الأمل» في مهمته النوعية إلى «المريخ»، والإنجاز المتحقق في استخدام الطاقة النووية السلمية من خلال مشروع براكة، ومساعدة البشرية في تطوير لقاح «Covid-19»، ومجهودات الدولة الكبيرة في محاصرة الفيروس، والمحافظة على صحة وسلامة المجتمع من خلال تقديمها إمكانياتها كافة، ما شاع حالة من الطمأنينة في نفوس جميع أفراد المجتمع، واستخدام أفضل التقنيات في التعقيم، وغيرها من الوسائل التي ساعدت على الوصول بالإمارات إلى مرحلة الأمان.

واستعرض «الفيديو» كذلك المساعدات الهائلة والكبيرة التي قدمتها الإمارات إلى دول العالم كافة، دون استثناء، من أجل تمكينها من مجابهة الوباء.

وتناول «الفيديو» كذلك تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار في الدولة، وأشار إلى دور الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتأثير اتفاق السلام «اتفاق إبراهيم»، بين الإمارات وإسرائيل، على مجمل مستقبل المنطقة، وغيرها من التحديات التي تجاوزتها الإمارات بإرادة وعزم لا يلين، لتحولها إلى إنجازات ومكاسب.

ودوّن سموه معلقاً على كل هذه الإنجازات بتغريدة أرفقها مع الفيديو: «من مهمة المريخ إلى تقسيم الذرة للمساعدة في تطوير لقاح Covid-19، كان عام 2020 عاماً كبيراً بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة».