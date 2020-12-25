عمار النعيمي يؤكد على توفير العيش الكريم والمسكن الآمن للمواطنين

سيف اليزيد - عجمان (وام)

تفقد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان سير العمل في المشروع السكني للمواطنين الذي وجه بتنفيذه وتأثيثه بالكامل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في منطقة الحليو بتكلفة 10 ملايين درهم.

ويشتمل المشروع - الذي يتم حالياً تنفيذ المرحلة النهائية منه - على بناء مساكن وتأثيثها بتكلفة تبلغ مليون درهم للمسكن الواحد يستفيد منه أصحاب الدخل المحدود والمستحقون من المواطنين حسب اشتراطات مؤسسة حميد بن راشد الخيرية.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بهذه المبادرة الكريمة لصاحب السمو حاكم عجمان، مؤكداً أن سموه صاحب مبادرات كثيرة تستهدف المواطنين ذات الدخل المحدود والمستحقين منهم.

وقال سموه إن هذه المكرمة تأتي حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على توفير العيش الكريم والمسكن الآمن لأبناء الإمارة، وتأكيداً على أهمية توفير المساكن المناسبة للمواطنين وتسليمها للمستفيدين والمستحقين بهدف تعزيز وتحفيز المواطن على المساهمة الفعلية في بناء وطن زاهر ومتميز كما أراد سموه منذ توليه القيادة في إمارة عجمان.

رافق سموه خلال الجولة التفقدية الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وعدد من كبار المسؤولين.

واستمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ومرافقوه إلى شرح واف من الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مديرة عام مؤسسة حميد بن راشد الخيرية خلال جولتهم التفقدية للمساكن، والتي سيتم الانتهاء من تنفيذها قريباً، ومن ثم توزيعها على المستحقين من المواطنين.

وأطلعت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي سمو ولي عهد عجمان على تفاصيل المساكن، والتي تقام على مساحة خمسة آلاف و156 قدماً مربعاً ومساحة بناء تبلغ ثلاثة آلاف و615 قدماً مربعاً، ويتكون المسكن الواحد من طابقين، الأول يشمل مجلساً للضيوف وغرفة خادمة ومطبخاً، بينما يضم الطابق الثاني ثلاث غرف، إضافة إلى غرف معيشة.

من جانبها أكدت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي أن دعم صاحب السمو حاكم عجمان للعديد من المبادرات والمشاريع الإنسانية يهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين في إمارة عجمان.

وقالت إن هذا المشروع يأتي انسجاماً مع توجيهات سموه وحرصه على دعم وخدمة الأسر المتعففة والمستحقة، وتوفير كل ممهدات الحياة السعيدة لهم وتقديم كل الاحتياجات للمواطنين، مضيفة أن مؤسسة حميد الخيرية كانت وستبقى أحد المراكز التي تحمل على عاتقها مسؤولية العمل الخيري بطرق فعالة، ومبادرات تقدم لهم العون والمساعدة.