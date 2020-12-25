800 جهاز لسداد رسوم المواقف بتقنية اللمس في الشارقة

سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أكدت بلدية مدينة الشارقة أنها ستقوم بتركيب 800 جهاز لسداد رسوم المواقف العامة بتقنية اللمس والانتهاء منها خلال الربع الأول من العام القادم، استمراراً لجهودها في التحول الرقمي وتوفير الخدمات الرقمية التي تختصر الوقت والجهد على المتعاملين وتتماشى مع خطط البلدية، وتساهم في عدد من خيارات الدفع أمام الجمهور خلال سداد رسوم المواقف العامة والنظامية في مدينة الشارقة.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن تدشين 800 جهاز لسداد رسوم بتقنية اللمس يأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي قامت خلالها البلدية بتدشين 400 جهاز في مناطق مختلفة من مدينة الشارقة، كمشروع هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويتماشى مع مركبات المسح الرقمي التي أطلقتها البلدية للتفتيش على المواقف العامة، حيث تقوم بقراءة لوحات المركبات التي قام أصحابها بسداد الرسوم باستخدام هذه الأجهزة.

من جانبه، أكد خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، أن البلدية تحرص على توفير خدماتها بكل سهولة ويسر، من خلال برنامج التحول الرقمي «سابق»، والذي تتبناه لتحويل كافة خدماتها إلى رقمية، حيث عملت على إطلاق عدد من المشاريع التي تتماشى مع هذه التوجهات، منها أجهزة سداد رسوم المواقف العامة بتقنية اللمس ومركبات المسح الرقمي، كما تواصل خططها بهذا المجال لإضافة خدمات ومشاريع أخرى.

وفي سياق متصل، أوضح علي أحمد أبو غازيين أن أجهزة سداد الرسوم التي تم تدشينها خلال المرحلة الأولى، والبالغ عددها 400 جهاز، تغطي حالياً أكثر من 15 ألف موقف في مختلف مناطق مدينة الشارقة، كما شهدت هذه المرحلة توريد 150 جهازاً وترقية 250 جهازاً من أجهزة الدفع الموجودة، بعد أن تم تغيير واجهتها الأمامية واستبدالها بشاشة إلكترونية تتيح للمتعاملين سداد الرسوم دون الحاجة لوضع بطاقة الحجز على الواجهة الأمامية للمركبة، ما ساهم في دعم مبادرة البلدية لتصبح بلدية بلا ورق والحفاظ على البيئة.