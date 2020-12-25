الامارات | ذوو طلبة: المنصات التعليمية «تعكر» إجازة الشتاء

شكرا لقرائتكم خبر عن ذوو طلبة: المنصات التعليمية «تعكر» إجازة الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد ذوو طلبة أن تطبيق تفعيل المنصات التعليمية، تعكر إجازة الشتاء، ويصيب الطلبة بالملل بسبب طول الفترة الدراسية، مطالبين وزارة التربية والتعليم بضرورة تأجيلها حتى الأسبوع الأخير من الإجازة مع الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، وبذلك يكون الطلبة نالوا أسبوعين من الراحة بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن استخدام المنصات التعليمية سيؤدي إلى تحسين درجة الطالب التجميعية في نهاية العام الدراسي، لذلك سيتم مراقبة دخول الطلبة على المنصات مركزياً.

وتفصيلاً، قال أولياء أمور طلبة: عثمان محمود، ومحمد علي، وبهاء صالح، ولمياء سيف، إن العام الدراسي أصبح طويلاً بطريقة مبالغ فيها، بعد أن قررت الوزارة تفعيل المنصات التعليمية للطلبة خلال فترة إجازة الشتاء، وتحديداً من 13 إلى 31 ديسمبر الجاري، وهذا يعني أن معظم الطلبة يواصلون دراستهم فصلين دراسيين متتابعين، لمدة سبعة أشهر متواصلة، دون أن يفصل بينهما سوى أسبوع واحد، ما يجعل أسرهم في حالة ارتباك وطوارئ مستمرة.

وأضافوا أن طول فترة الدراسة يصيب الطلبة بالملل، خصوصاً إذا كان الدخول على المنصات إلزامياً لطلبة، واختيارياً لزملائهم، مطالبين وزارة التربية بأن تكون فترة تفعيلها في الأسبوع الأخير من إجازة الفصل الدراسي الأول مع الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، حتى يشعر الطالب بأنه حصل على إجازة كافية بين الفصلين، يستعيد خلالها استعداده لمواصلة الدراسة.

وذكرت شيماء سالم (والدة ثلاثة طلاب)، أنها تعاني مع أبنائها حتى يدخلوا على المنصات التعليمية، إذ ليست لديهم رغبة في متابعتها، حتى ولو عرضت الدروس كقصص أو من خلال مقاطع الفيديو.وأشارت إلى أن مواصلة الدراسة على هذا النحو تربك الأسرة، لأن الطلبة يحتاجون إلى متابعة مستمرة.

من جانبها، فعّلت الوزارة المنصات التعليمية في 13 من الشهر الجاري، وسبق أن أوضحت في تعميم وجهته إلى المدارس، أن تفعيل المنصات يستهدف الصفوف من الأول إلى الثاني عشر، ويركز على مهارات التعلم الأساسية في مواد المجموعة A.

وأفادت بأن الدخول على المنصات إلزامي لجميع الطلبة الحاصلين على نجمتين (**)، وبقية المنصات اختيارية، مؤكدة أن استخدامها سيؤدي إلى تحسين درجة الطالب التجميعية في نهاية العام، لذلك ستتم مراقبة الدخول إليها مركزياً.

امتحان تعويضي

ذكرت وزارة التربية والتعليم أن تطبيق امتحان تعويضي إلكتروني، سيكون خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2021، ويشمل كل مواد المجموعة A، ويطبق على الصفوف من الأول حتى الثاني عشر، ويكون الامتحان إلزامياً لكلٍّ من الطلبة المتغيبين بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الأول، والطلبة الذين واجهوا أعطالاً تقنية ولم يتمكنوا من تنفيذ أو إنهاء الامتحان الأساسي، وطلبة الصف 11 للمسارين العام والتطبيقي لامتحان الكتابة في مادة اللغة الإنجليزية.

فيما يكون اختيارياً للطلبة الراغبين في تحسين درجة مادتي الرياضيات، ومواد العلوم في جميع الصفوف.

«التربية» فعّلت المنصات التعليمية في 13 من الشهر الجاري.

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