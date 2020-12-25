الامارات | المستشفيات الحكومية تتفــــوق في تصنيف المنشآت الصحية بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات الحكومية تتفــــوق في تصنيف المنشآت الصحية بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت نتائج الدورة الأولى من تصنيف المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي، عبر برنامج أبوظبي لجودة الخدمات الصحية (مؤشر)، تفوّق المستشفيات الحكومية على الخاصة في التصنيف، حيث حصل مستشفيان حكوميان على تصنيف خمس ماسات، وأربعة مستشفيات على تصنيف أربع ماسات، فيما حصل مستشفى خاص واحد على تصنيف أربع ماسات.

وأظهرت النتائج تحقيق معظم مستشفيات الإمارة نتائج متقدمة في مؤشرات قياس سعادة المرضى، وبيئة العمل الآمنة، ووجود تراجع كبير في معيار البحث العلمي والابتكار، ومعيار مخرجات العلاجات السريرية.

وأظهرت نتائج التقييم العام، الذي نفذته دائرة الصحة أبوظبي لـ47 مستشفى حكومياً وخاصاً في إمارة أبوظبي، الذي تم بناء على نتائج تقييم تسعة محاور، حصول مستشفيين على تقييم العلامة الكاملة (خمس ماسات)، وحصول خمسة مستشفيات على أربع ماسات، و32 مستشفى على تقييم ثلاث ماسات، وسبع مستشفيات على تقييم ماستين، فيما حصل مستشفى واحد على تقييم ماسة واحدة.

وبيّنت النتائج تصدر مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى كليفلاند، نتائج التقييم بتحقيق أداء متميز، والحصول على خمس ماسات، فيما تصدر مستشفى مديور أبوظبي نتائج المستشفيات الخاصة بتحقيقه أداءً استثنائياً، والحصول على أربع ماسات.

9 محاور للتصنيف

أوضحت دائرة الصحة في أبوظبي أن برنامج «مؤشر» يركز على تسعة محاور، يتم بموجبها تصنيف المنشآت الصحية وفق نظام «الماسات»، الذي تم وضعه بناءً على معادلات رياضية وإحصائية تحسب أداء المستشفيات وتصنفها إلى خمس فئات، سنوياً، وستحصل المنشآت المتميزة على تصنيف من ماسة واحدة إلى خمس ماسات.

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