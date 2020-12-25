الامارات | عاطل يسرق هاتفاً بطلب عبر «فيس بوك»

شكرا لقرائتكم خبر عن عاطل يسرق هاتفاً بطلب عبر «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاطل خليجي استدرج موظفَين بأحد متاجر الهواتف، عن طريق طلب شراء هاتف «آي فون إكس» عبر حساب المتجر على تطبيق «فيس بوك»، ثم هددهما بسكين وسرق الهاتف وجرى، بحسب تحقيقات النيابة العامة، على الرغم من أنه استخدم حسابه الشخصي، وظهر بوجهه، فتم القبض عليه مباشرة، واتهامه بارتكاب جناية السرقة عن طريق التهديد باستعمال السلاح.

وقال صاحب المتجر، في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهم تواصل معهم عبر حساب المحل على «فيس بوك»، وطلب شراء الهاتف وتوصيله إليه بمنطقة هور العنز في دبي.

وأضاف أنه بناءً على طلب المتهم تم تكليف موظفين بمقابلته، وكانا يتواصلان معه هاتفياً لإرشادهما إلى مكان اللقاء، بالقرب من جمعية الاتحاد التعاونية، وحين قابلاه سلماه الهاتف لمعاينته، وأثناء فحصه وحديثه معهما أخرج سكيناً من ملابسه، وظل يلوّح به مهدداً بطعنهما لمنعهما من الاقتراب منه، ثم فر هارباً.

وأشار إلى إبلاغ الشرطة بالواقعة، التي توصلت إلى هوية المتهم من خلال حسابه على «فيس بوك» وصورته التي يستخدمها، ثم تمت ملاحقته وضبطه.

من جهتهما، قال الموظفان المجني عليهما إنهما فوجئا بتصرف المتهم، خصوصاً في ظل تواصله معهما عبر حسابه، لافتَين إلى أنهما خافا من رد فعله حين أخرج السكين، قبل أن يسرق الهاتف ويلوذ بالفرار، كما أقر المتهم بالواقعة في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة.

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