الامارات | ولي عهد عجمان يتفقد مشروعاً سكنياً للمواطنين في منطقة الحليو

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد عجمان يتفقد مشروعاً سكنياً للمواطنين في منطقة الحليو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، سير العمل في المشروع السكني للمواطنين، الذي وجّه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتنفيذه وتأثيثه بالكامل في منطقة الحليو، بكلفة تبلغ 10 ملايين درهم.

ويشتمل المشروع، الذي يتم حالياً تنفيذ المرحلة النهائية منه، على بناء مساكن وتأثيثها بكلفة تبلغ مليون درهم للمسكن الواحد، يستفيد منه أصحاب الدخل المحدود والمستحقون من المواطنين، حسب اشتراطات مؤسسة حميد بن راشد الخيرية.

واستمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ومرافقوه، إلى شرح وافٍ من الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، مدير عام المؤسسة، خلال جولتهم التفقدية للمساكن.

وأطلعت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، سمو ولي عهد عجمان، على تفاصيل المساكن التي تقام على مساحة 5156 قدماً مربعة، ومساحة بناء تبلغ 3615 قدماً مربعة، ويتكون المسكن الواحد من طابقين، يشمل الأول مجلساً للضيوف وغرفة خادمة ومطبخاً، بينما يضم الثاني ثلاث غرف إضافة إلى غرف معيشة. وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بمبادرة صاحب السمو حاكم عجمان، مؤكداً أن سموه صاحب مبادرات كثيرة تستهدف المواطنين ذوي الدخل المحدود والمستحقين منهم. وقال إن هذه المكرمة تأتي حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان، على توفير العيش الكريم والمسكن الآمن لأبناء الإمارة، وتأكيداً على أهمية توفير المساكن المناسبة للمواطنين، وتسليمها للمستفيدين والمستحقين، بهدف تعزيز وتحفيز المواطن على الإسهام الفعلي في بناء وطن زاهر ومتميز، كما أراد سموه منذ توليه القيادة في إمارة عجمان. من جانبها، قالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، إن المشروع يأتي انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان، وحرصه على دعم وخدمة الأسر المتعففة والمستحقة، وتوفير كل ممهدات الحياة السعيدة لها، مضيفة أن المؤسسة أحد المراكز التي تحمل على عاتقها مسؤولية العمل الخيري بطرق فعالة، ومبادرات تقدم العون والمساعدة.

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