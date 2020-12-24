الامارات | «طرق دبي» تستأنف تشغيل خطين للحافلات بين دبي والشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تستأنف تشغيل خطين للحافلات بين دبي والشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة، عن تشغيل خطين للحافلات عبر المدن لنقل الركاب بين الإمارتين، بعد غد.

الخط الأول هو «E306»، وتنطلق حافلاته من محطة حافلات الغبيبة في دبي، لتصل إلى محطة حافلات الجبيل في الشارقة، مروراً بالمسار المخصص للحافلات في الممزر، وبزمن تقاطر كل 20 دقيقة، وستعمل على هذا الخط ست حافلات ذات طابقين.

أما الخط الثاني فهو «E307»، وستعمل على هذا الخط ست حافلات ذات طابقين، وتنطلق من محطة حافلات ديرة سيتي سنتر في دبي لتصل إلى محطة حافلات الجبيل في الشارقة، مروراً بشارع الاتحاد وبزمن تقاطر كل 20 دقيقة.

ويُقدّر العدد اليومي للركاب في كل خط بـ1500 راكب.

كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم، بعد غد، كذلك تعديل مسار خطين من خطوط الحافلات عبر المدن، هما «E307A» و«E400»، ليمرّا عبر المسار المخصص للحافلات في الممزر بدلاً من المرور بشارع الاتحاد.

وتحرص الهيئة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، وتطلب من جميع ركاب الحافلات العامة داخل إمارة دبي، وركاب الحافلات عبر المدن، الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة، ومنها التباعد الشخصي، والحرص على ارتداء الكمامات لتجنب انتشار الفيروس للحفاظ على الصحة العامة لأفراد المجتمع في الدولة.

«الهيئة» تحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا».

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