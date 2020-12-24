الامارات | محمد بن راشد: تهانينا لجميع المسيحيين في العالم بعيد الميلاد المجيد

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: تهانينا لجميع المسيحيين في العالم بعيد الميلاد المجيد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، جميع المسيحيين في العالم بعيد الميلاد المجيد.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تهانينا لجميع المسيحيين في العالم بعيد الميلاد المجيد .. أعاده الله على الجميع بالخير والسلام والصحة والمحبة ..
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