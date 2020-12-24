محمد بن زايد يهنئ المسيحيين بمناسبة أعياد المیلاد المجیدة

سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المسيحيين بمناسبة أعياد المیلاد المجیدة.

وكتب سموه، على حسابه على تويتر "خالص التھاني لجموع المسيحيين بمناسبة أعياد المیلاد المجیدة".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "أطیب تمنیاتنا أن تكون ھذه الذكرى خیراً وسلاماً ومحبةً على البشریة جمعاء".

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